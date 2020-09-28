Зайнутдинов разобрал поражение от «Локомотива» и назвал любимую позицию в ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:0) в девятом туре российской премьер-лиги.

ЦСКА (Москва) Все о команде

— В принципе, мы начали игру хорошо, но в конце первого тайма пропустили ненужный гол. Во втором тайме удаление — стало немножко тяжелее… Плана «Б» у нас не было: просто нужно было играть еще сильнее, дорабатывать больше. Конечно, хотели забить, но не получилось. Инициативу мы перехватили больше на эмоциях, а уже в конце второго тайма били вперед, чтобы побороться, выиграть борьбу, моменты создать. «Локомотив» же играл так, как и всегда играет — в принципе, не удивил, — сказал Зайнутдинов в интервью пресс-службе клуба.

— Ты уже провел несколько матчей за ЦСКА. Можно ли сказать, что ты уже освоился и полностью влился в армейский клуб?

— Да, потихоньку осваиваюсь. Ребята помогают — им огромное спасибо за это.

Локомотив (Москва) Все о команде

— В «Ростове», в ЦСКА, в сборной Казахстана ты играл и выходишь на разных позициях. Тебе самому где комфортнее?

— Атакующий полузащитник слева, справа. Куда тренер поставит. Главное, чтобы польза команде была.