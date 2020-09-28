Тедеско: Хочу, чтобы после ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо

«Ребята из клуба мне помогают. Например, легенде “Спартака” Игорю Нетто исполнилось 90 лет — рассказали о нём. Когда поют фанаты, я слышу “Вперёд, Спартак” и “Красно-белый”. Если хочу уточнить, опять же спрашиваю у переводчика. Какая у меня мечта? Я не думаю о далёком будущем, не загадываю дальше, чем до следующего вечера. Но в футболе я бы хотел, чтобы после моего ухода из “Спартака” большинство людей говорили обо мне хорошо. Именно большинство. Всё — невозможно», — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.