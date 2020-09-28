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11:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Тедеско: Хочу, чтобы после ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как ему помогают понять, что кричат болельщики, а также поделился желанием на будущее.

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Спартак (Москва)

«Ребята из клуба мне помогают. Например, легенде “Спартака” Игорю Нетто исполнилось 90 лет — рассказали о нём. Когда поют фанаты, я слышу “Вперёд, Спартак” и “Красно-белый”. Если хочу уточнить, опять же спрашиваю у переводчика. Какая у меня мечта? Я не думаю о далёком будущем, не загадываю дальше, чем до следующего вечера. Но в футболе я бы хотел, чтобы после моего ухода из “Спартака” большинство людей говорили обо мне хорошо. Именно большинство. Всё — невозможно», — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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