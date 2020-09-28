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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Никола Влашич: Решил остаться в ЦСКА. Могу сказать лишь приятные комплименты в адрес клуба

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сообщил, что принял решение остаться в московском клубе.

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Источник: Чемпионат.com

«Да, я решил остаться в ЦСКА. Мой контракт с московским клубом рассчитан до июня 2024 года, и я могу сказать лишь самые приятные комплименты в адрес клуба. Понятно, что никогда не знаешь, что может произойти в будущем, но правда также в том, что все серьёзные клубы уже укомплектовали свои составы», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» предлагал за Влашича € 25 млн, а самому 22-летнему футболисту был готов платить € 4,5 млн в год. Позже появилась информация, что сине-бело-голубые сделают новое предложение о трансфере хорватского полузащитника примерно в размере € 35 млн.

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