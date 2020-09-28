«Химки» одержали первую победу в сезоне РПЛ, обыграв на своем поле «Динамо»
ХИМКИ /Московская область/, 28 сентября. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» на своем поле переиграли со счетом 1:0 столичное «Динамо» в матче девятого тура Тинькофф — Российской
ХИМКИ /Московская область/, 28 сентября. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» на своем поле переиграли со счетом 1:0 столичное «Динамо» в матче девятого тура Тинькофф — Российской
Единственный гол в матче забил полузащитник «Химок» Александр Ломовицкий, отличившийся на 19-й минуте.
Матч стал первым для «Химок» под руководством нового главного тренера Игоря Черевченко, который 25 сентября сменил на этом посту Дмитрия Гунько. Помимо смены тренера, изменения прошли в руководстве клуба: пост генерального директора занял
«Химки» не могли обыграть
Эта победа стала первой для «Химок» в текущем сезоне РПЛ, клуб не выступал в высшем дивизионе с 2009 года. После девяти туров «Химки» занимают 14-е место, набрав шесть очков. В активе идущего девятым «Динамо» 14 очков.
В следующем туре «Химки» 4 октября сыграют на выезде с московским «Локомотивом», «Динамо» в тот же день примет «Краснодар».