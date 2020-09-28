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21:12 (мск), источник: ТАСС

«Химки» одержали первую победу в сезоне РПЛ, обыграв на своем поле «Динамо»

ХИМКИ /Московская область/, 28 сентября. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» на своем поле переиграли со счетом 1:0 столичное «Динамо» в матче девятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Арене-Химки».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол в матче забил полузащитник «Химок» Александр Ломовицкий, отличившийся на 19-й минуте.

Матч стал первым для «Химок» под руководством нового главного тренера Игоря Черевченко, который 25 сентября сменил на этом посту Дмитрия Гунько. Помимо смены тренера, изменения прошли в руководстве клуба: пост генерального директора занял вице-президент Российского футбольного союза, президент Московской федерации футбола Сергей Анохин, на пост спортивного директора вернулся Дмитрий Ульянов. На матче присутствовал бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков, который, согласно словам Ульянова, в ближайшее время может подписать контракт с подмосковным клубом.

«Химки» не могли обыграть бело-голубых в официальных матчах с 11 августа 2007 года (1:0). Команды встречались в рамках РПЛ, Кубка России и Футбольной национальной лиги, с тех пор «Динамо» одержало четыре победы и трижды сыграло с подмосковным клубом вничью.

Эта победа стала первой для «Химок» в текущем сезоне РПЛ, клуб не выступал в высшем дивизионе с 2009 года. После девяти туров «Химки» занимают 14-е место, набрав шесть очков. В активе идущего девятым «Динамо» 14 очков.

Российская Премьер-Лига

В следующем туре «Химки» 4 октября сыграют на выезде с московским «Локомотивом», «Динамо» в тот же день примет «Краснодар».

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1:0
Первый тайм: 1:0
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