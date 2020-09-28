«Химки» одержали первую победу в сезоне РПЛ, обыграв на своем поле «Динамо»

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол в матче забил полузащитник «Химок» Александр Ломовицкий, отличившийся на 19-й минуте.

Матч стал первым для «Химок» под руководством нового главного тренера Игоря Черевченко, который 25 сентября сменил на этом посту Дмитрия Гунько. Помимо смены тренера, изменения прошли в руководстве клуба: пост генерального директора занял вице-президент Российского футбольного союза, президент Московской федерации футбола Сергей Анохин, на пост спортивного директора вернулся Дмитрий Ульянов. На матче присутствовал бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков, который, согласно словам Ульянова, в ближайшее время может подписать контракт с подмосковным клубом.

«Химки» не могли обыграть бело-голубых в официальных матчах с 11 августа 2007 года (1:0). Команды встречались в рамках РПЛ, Кубка России и Футбольной национальной лиги, с тех пор «Динамо» одержало четыре победы и трижды сыграло с подмосковным клубом вничью.

Эта победа стала первой для «Химок» в текущем сезоне РПЛ, клуб не выступал в высшем дивизионе с 2009 года. После девяти туров «Химки» занимают 14-е место, набрав шесть очков. В активе идущего девятым «Динамо» 14 очков.

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