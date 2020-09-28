Куат помог российскому клубу одержать первую победу в РПЛ при новом тренере

Случилось это в домашней игре девятого тура с московским «Динамо» — 1:0. Решающий гол на 19-й минуте забил Александр Ломовицкий.

Куат вышел в стартовом составе, заработал предупреждение на девятой минуте и был заменен в перерыве.

После этой игры подмосковный клуб набрал шесть очков и поднялся с 15-го места на 14-е, динамовцы с 14 баллами расположились на девятой позиции.