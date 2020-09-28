Куат помог российскому клубу одержать первую победу в РПЛ при новом тренере
ФК «Химки», за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат, выиграл первый матч в чемпионате России, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ФК «Химки», за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат, выиграл первый матч в чемпионате России, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Случилось это в домашней игре девятого тура с московским «Динамо» — 1:0. Решающий гол на 19-й минуте забил Александр Ломовицкий.
Куат вышел в стартовом составе, заработал предупреждение на девятой минуте и был заменен в перерыве.
После этой игры подмосковный клуб набрал шесть очков и поднялся с 15-го места на 14-е, динамовцы с 14 баллами расположились на девятой позиции.
Напомним, что Куат подписал контракт с «Химками» в начале сентября. Текущий год он начинал в «Оренбурге», в который перешел из «Кайрата». 27-летний хавбек провел несколько матчей за оренбуржцев, но клуб вылетел из