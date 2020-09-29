Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Реал Сосьедад
Валенсия
Футбол. Еврокубки
22:00
Омония
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Мольде
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Гент
Футбол. Зарубежный
22:30
Хетафе
Бетис
Футбол. Зарубежный
28.09
Ливерпуль
Арсенал
31
Футбол. Зарубежный
28.09
Болонья
Парма
41
Все события
Фоторепортажи
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
10:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черевченко о победе над «Динамо»: Наша команда заслуживает уважения

ХИМКИ (Московская область), 28 сен — РИА Новости, Сергей Фукс. Футболисты «Химок» сражались в победной игре 9-го тура чемпионата России против столичного «Динамо», это заслуживает уважения, сказал главный тренер подмосковной команды Игорь Черевченко.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра прошла в понедельник в Химках и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Для подмосковной команды эта победа стала первой в сезоне в РПЛ. Черевченко возглавил «Химки» 25 сентября.

«Тяжелая игра была, мы разобрали игру соперника. Видно было, что ребята немного переживали за результат. Игра хорошая, ребята сражались на футбольном поле, это заслуживает большого уважения», — сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции.

«Поменяли немного состав, инсайды стали по-другому играть. Самое сложное — психология. Любая победа приятна, а для нас она вдвойне приятна. Спокойно готовимся к “Локомотиву”, а потом будем тактически и физически готовиться», — добавил он.

 Что будет, если отказаться от сладкого
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» во второй раз завоевал Кубок Стэнли
«Барселона» отказалась продавать форварда в МЮ за 150 млн евро
Макгрегор захотел подраться с Порье вне UFC
Назван самый ценный игрок Кубка Стэнли
«Динамо» позволило одержать «Химкам» первую победу в РПЛ
Футболист «Монако» сдал положительный тест на коронавирус
Английская премьер-лига сообщила о 10 случаях COVID-19
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь