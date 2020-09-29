Черевченко о победе над «Динамо»: Наша команда заслуживает уважения

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла в понедельник в Химках и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Для подмосковной команды эта победа стала первой в сезоне в РПЛ. Черевченко возглавил «Химки» 25 сентября.

«Тяжелая игра была, мы разобрали игру соперника. Видно было, что ребята немного переживали за результат. Игра хорошая, ребята сражались на футбольном поле, это заслуживает большого уважения», — сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции.