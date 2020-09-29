Очередное фиаско. «Динамо» позволило одержать «Химкам» первую победу в РПЛ
ТАСС, 29 сентября. Девятый тур Тинькофф — Российской
ТАСС, 29 сентября. Девятый тур Тинькофф — Российской
«Химки» обыграли именитого соперника со счетом 1:0. Победным голом у хозяев отметился полузащитник Александр Ломовицкий. Матч стал первым для «Химок» под руководством Черевченко, который 25 сентября сменил на этом посту Дмитрия Гунько. Подмосковный клуб не мог обыграть «Динамо» в официальных матчах с 11 августа 2007 года, а последний раз «Химки» побеждали в РПЛ 24 июля 2009 года, когда взяли верх дома над пермским «Амкаром» (2:0).
«Химки», одержав первую победу в чемпионате России, поднялись на 14-ю строчку, покинув зону прямого вылета в первенство Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). От 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в элите на следующий сезон, команду Черевченко отделяют два очка.
После матча главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков сказал, что его команда не смогла победить
У «Динамо» было преимущество, но игроки сегодня сражались на футбольном поле, это заслуживает большого уважения.
Черевченко отметил настрой своих футболистов. «Знали силу “Динамо”, разобрали их игру. Я разговаривал с ребятами перед матчем, видно было, что они переживают за результат. У “Динамо” было преимущество, но игроки сегодня сражались на футбольном поле, это заслуживает большого уважения», — подчеркнул главный тренер «Химок».
Вернувшийся на должность спортивного директора подмосковной команды Дмитрий Ульянов в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил важность первой победы в чемпионате и самоотдачу футболистов. «Смогли одержать первую победу в очень сложном матче. Ребята сыграли здорово, надежнее смотрелись в обороне. Были моменты, которые “Динамо” могло реализовать, нам повезло чуть больше», — сказал функционер.
Матч с «Динамо» посетил бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков, тема возможного перехода 33-летнего футболиста в подмосковный клуб уже не раз поднималась в СМИ. «С ним лично общается генеральный директор клуба. У нас есть 20 футболистов, которых мы можем пригласить, уговорить. Однако существуют некие моменты, которые должны сложиться, чтобы совпали пазлы», — добавил Ульянов.
В следующем туре «Динамо» предстоит 4 октября сыграть с «Краснодаром». «Химки» в этот же день на «РЖД-Арене» встретятся с московским «Локомотивом».