СМИ: Форвард «Ростова» Шомуродов близок к переходу в «Дженоа»

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Как в своем Twitter сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари, переговоры о трансфере 25-летнего ведет итальянская «Дженоа».

По информации источника, сумма компенсации за игрока сборной Узбекистана составит около €8 млн. Стороны близки к соглашению.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

Шомуродов выступает за «Ростов» с 2017 года. В 91 матче в составе команды он забил 18 мячей и сделал 12 результативных передач.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2411587ec7cd7da1380c" data-vnd="2411587ec7cd7da1380c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2411587ec7cd7da1380c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Итальянская Серия А Все о турнире