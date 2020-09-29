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12:19 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: Форвард «Ростова» Шомуродов близок к переходу в «Дженоа»

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов в ближайшее время может покинуть российский чемпионат.

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Как в своем Twitter сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари, переговоры о трансфере 25-летнего ведет итальянская «Дженоа».

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По информации источника, сумма компенсации за игрока сборной Узбекистана составит около €8 млн. Стороны близки к соглашению.

Российская Премьер-Лига

Шомуродов выступает за «Ростов» с 2017 года. В 91 матче в составе команды он забил 18 мячей и сделал 12 результативных передач.

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Итальянская Серия А

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» может перейти в «Ростов».

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