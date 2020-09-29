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14:52 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» из Барнаула может получить 5,2 млн рублей от «Спартака» за воспитание Соболева

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Выступающий в первенстве Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) клуб «Динамо» (Барнаул) может получить почти 5,2 млн рублей от московского «Спартака» за воспитание нападающего Александра Соболева. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

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Источник: РИА "Новости"

23 сентября Telegram-канал «В курсе», ссылаясь на представителей «Динамо», сообщил о том, что клуб отправил запросы в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ) для того, чтобы получить солидарные выплаты за трансфер Соболева, который является воспитанником барнаульского клуба, из самарских «Крыльев Советов» в «Спартак». В сообщении отмечалось, что в томскую «Томь», за которую форвард играл с 2016 по 2017 год, уже были переведены соответствующие выплаты в размере 0,88% от трансфера игрока в московский клуб. На следующий день в службе коммуникаций РФС ТАСС сообщили о том, что барнаульское «Динамо» должно обратиться в «Спартак» для получения выплат за Соболева. В союзе отметили, что клуб может обратиться в лигу и РФС, если хочет перепроверить трансферную стоимость футболиста.

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«Пришло письмо от “Спартака”, они готовы заплатить за Соболева порядка 1,8 млн рублей. Будем просить предоставить порядок их расчетов», — сообщили ТАСС в пресс-службе барнаульского «Динамо». В клубе отметили, что нападающий занимался в их системе с шести до 18 лет. Вопросы с расчетами связаны с тем, что в 2014 году произошла реорганизация — на смену ООО ФК «Динамо-Барнаул» пришла АНО ПФК «Динамо-Барнаул».

В департаменте коммуникаций «Спартака» ТАСС сообщили о том, что ООО ФК «Динамо-Барнаул» должно получить за подготовку Соболева 3,324 млн рублей, а АНО ПФК «Динамо-Барнаул» — 1,868 млн рублей. «Они должны подтвердить, что эти две организации на самом деле являются одной. В противном случае первый платеж уйдет в РФС», — сказал Фетисов.

Спартак (Москва)

Соболев выступает за «Спартак» с февраля 2020 года. Вторую часть сезона он проводил в московском клубе на правах аренды из «Крыльев Советов», в мае красно-белые подписали с нападающим полноценный контракт. 23-летний форвард принял участие в 23 матчах московской команды во всех турнирах, забив семь мячей и отдав пять голевых передач.

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