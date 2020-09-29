«Динамо» подтвердило уход Новикова. Исполнять обязанности тренера будет Кульчий
Московское «Динамо» на своём официальном сайте подтвердило уход Кирилла Новикова с поста главного тренера команды.
Московское «Динамо» на своём официальном сайте подтвердило уход Кирилла Новикова с поста главного тренера команды.
Специалист подал в отставку после матча 9-го тура Российской
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже.
«Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. Ему предложено остаться в системе “Динамо”», — говорится в заявлении