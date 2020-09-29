«Динамо» подтвердило уход Новикова. Исполнять обязанности тренера будет Кульчий

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Специалист подал в отставку после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1). Руководство приняло решение удовлетворить заявление.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже.

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