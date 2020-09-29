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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» подтвердило уход Новикова. Исполнять обязанности тренера будет Кульчий

Московское «Динамо» на своём официальном сайте подтвердило уход Кирилла Новикова с поста главного тренера команды.

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Специалист подал в отставку после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1). Руководство приняло решение удовлетворить заявление.

Российская Премьер-Лига

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже.

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«Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. Ему предложено остаться в системе “Динамо”», — говорится в заявлении бело-голубых.

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