ФК «Спартак» рассматривает возможность возвращения исторической эмблемы к 100-летию клуба

Источник: РИА "Новости"

Классической эмблемой «Спартака» является красно-белый ромб с буквой «С», он использовался в разных вариациях с 1935 по 1997 год. В 1998 году, когда клуб не смог договориться с ВСО «Спартак» о правах на эмблему, в литеру на эмблеме был вписан футбольный мяч. 18 апреля 2022 года «Спартак» отметит 100-летний юбилей.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2411587ec7cd7da1380c" data-vnd="2411587ec7cd7da1380c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2411587ec7cd7da1380c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«В рамках столетия мы рассматриваем возвращение на ретро-форму старого ромба, — сказал Газизов. — Мы смотрим на это позитивно. Если возвращать эмблему в обычную жизнь, надо подойти к этому вопросу планомерно и обсудить его с болельщиками».

Спартак (Москва) Все о команде

«Не буду говорить о временном отрезке, но в планах такая история есть», — добавил гендиректор «Спартака», отвечая на вопрос о том, сколько времени клуб закладывает на реализацию этой идеи.

Собеседник агентства отметил, что в год столетия «Спартак» планирует использовать несколько вариантов формы. «Будет и ретро-форма, и обычная. Комплектов формы будет не четыре (два домашних и два выездных — прим. ТАСС), а, наверное, три», — резюмировал Газизов.