ФК «Спартак» рассматривает возможность возвращения исторической эмблемы к 100-летию клуба

Классической эмблемой «Спартака» является красно-белый ромб с буквой «С», он использовался в разных вариациях с 1935 по 1997 год. В 1998 году, когда клуб не смог договориться с ВСО «Спартак» о правах на эмблему, в литеру на эмблеме был вписан футбольный мяч. 18 апреля 2022 года «Спартак» отметит 100-летний юбилей.
«В рамках столетия мы рассматриваем возвращение на ретро-форму старого ромба, — сказал Газизов. — Мы смотрим на это позитивно. Если возвращать эмблему в обычную жизнь, надо подойти к этому вопросу планомерно и обсудить его с болельщиками».
«Не буду говорить о временном отрезке, но в планах такая история есть», — добавил гендиректор «Спартака», отвечая на вопрос о том, сколько времени клуб закладывает на реализацию этой идеи.
Собеседник агентства отметил, что в год столетия «Спартак» планирует использовать несколько вариантов формы. «Будет и ретро-форма, и обычная. Комплектов формы будет не четыре (два домашних и два выездных — прим. ТАСС), а, наверное, три», — резюмировал Газизов.
«Спартак» после девяти туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. На первой строчке располагается петербургский «Зенит», который также набрал 20 очков, но опережает красно-белых за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В 10-м, последнем перед паузой на игры сборных, туре чемпионата России «Спартак» на «Открытие-Арене» примет «Зенит» 3 октября.