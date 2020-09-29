Руководство «Уфы» на встрече с футболистами выразило недовольство результатами команды

Источник: РИА "Новости"

С футболистами пообщались председатель совета директоров Ростислав Мурзагулов и генеральный директор Ринат Шайбеков. Руководство клуба высказало недовольство последними результатами команды и выслушало позицию игроков.

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«Провели общее собрание. Разговор был откровенный. Мы не просто команда, мы — семья, и поэтому любые проблемы решаем вместе. Мы исправим ошибки и снова будем вас радовать, дорогие болельщики», — сказал Мурзагулов, подведя итог встречи.