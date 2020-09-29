Руководство «Уфы» на встрече с футболистами выразило недовольство результатами команды
ТАСС, 29 сентября. Руководство футбольного клуба «Уфа» провело встречу с командой после утренней тренировки во вторник. Об этом сообщает
ТАСС, 29 сентября. Руководство футбольного клуба «Уфа» провело встречу с командой после утренней тренировки во вторник. Об этом сообщает
С футболистами пообщались председатель совета директоров Ростислав Мурзагулов и генеральный директор Ринат Шайбеков. Руководство клуба высказало недовольство последними результатами команды и выслушало позицию игроков.
«Провели общее собрание. Разговор был откровенный. Мы не просто команда, мы — семья, и поэтому любые проблемы решаем вместе. Мы исправим ошибки и снова будем вас радовать, дорогие болельщики», — сказал Мурзагулов, подведя итог встречи.
В нынешнем сезоне «Уфа» провела девять матчей, в которых потерпела шесть поражений и набрала 5 очков. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф — Российской