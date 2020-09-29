«Зенит» обыграл «Рубин» в матче молодежного первенства России по футболу
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче четвертого тура молодежного первенства России по футболу.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче четвертого тура молодежного первенства России по футболу.
Встреча группы Б, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».
В другом матче в группе А «Тамбов» и «Ротор» сыграли вничью — 2:2.