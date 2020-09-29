«Зенит» примет решение об участии травмированных игроков в матче со «Спартаком» 2 октября

Ловрен, Малком и Азмун получили травмы в матче девятого тура РПЛ против «Уфы» (6:0), из-за чего не смогли доиграть встречу до конца. В 10-м туре петербуржцы в Москве 3 октября сыграют со «Спартаком». Встреча пройдет на «Открытие-Арене», начало игры — 19:00 мск.
«Повреждения, по счастью, оказались не такими серьезными, какими могли быть по характеру столкновений, — сказал Медведев. — Вчера у команды был выходной, сегодня основная часть игроков тренировалась в общей группе. Некоторые футболисты занимались частично в общей группе, частично — по индивидуальному плану».
«После травм окончательное решение принимается накануне матча. Пока следим за их состоянием. Медики и физиотерапевты работают, а ребята рвутся в бой», — добавил гендиректор «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга после девяти туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. В активе «Спартака», который располагается на второй строчке, также 20 очков. «Зенит» находится выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.