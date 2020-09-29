«В “Ростове” ему проще давались требования». Генич оценил игру Зайнутдинова за ЦСКА
Российский футбольный комментатор Константин Генич в эфире подкаста «Болейте за своих» на
Российский футбольный комментатор Константин Генич в эфире подкаста «Болейте за своих» на
«Сразу влиться некоторым футболистам очень непросто. Я вчера наблюдал за игрой Зайнутдинова.
Напомним, Зайнутдинов провел пять матчей за ЦСКА, куда пришел в конце августа.
За «Ростов» хавбек выступал с начала 2019 года, в общей сложности провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.