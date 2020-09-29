«В “Ростове” ему проще давались требования». Генич оценил игру Зайнутдинова за ЦСКА

«Сразу влиться некоторым футболистам очень непросто. Я вчера наблюдал за игрой Зайнутдинова. Все-таки в “Ростове” ему чуть проще давались предъявляемые Валерием Карпиным требования. Плюс, когда он только приехал в “Ростов”, он получил травму, и она даже в какой-то степени пошла во благо, потому что, восстанавливаясь и знакомясь с коллективом, он мог впитывать, а не сразу с листа, как в ЦСКА сейчас приходится играть и подстраиваться под новых партнеров и новые принципы. Зайнутдинову, как мы видим, непросто», — сказал Генич.