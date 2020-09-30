«Спартак» vs Дзюба: как остановить топ-форварда «Зенита»?

Источник: ФК «Зенит»

Это самый большой матч, самый важный. Ждем с нетерпением. Самое главное, чтобы все ребята наши, у которых ушибы, подлечились, и все были готовы — и «Спартак», и мы чтобы были в оптимальном составе. Чтобы получилась потрясающая игра, битва. Ради таких матчей мы и выходим на поле, живем этим. У нас равное количество очков, тем более интересно. Кто бы что ни говорил, это самое большое противостояние в России. Артём Дзюба капитан «Зенита»

Башкирской команде форвард забил три — серьезная заявка перед встречей с родным клубом. Еще перед паузой на сборные казалось, что в этом сезоне Дзюба сдаст. На счету Артема на тот момент значился всего один мяч, он смотрелся тяжеловато. Однако затем — вернулся. И вот уже делит звание лучшего бомбардира «Зенита» вместе с Сердаром Азмуном: по 6 голов.

Не будем рассуждать о психологическом контексте — все и так понимают, что для Дзюбы это принципиальнейший момент. Обратимся к тактике. «Спартак» претендует на золото: состав сыгрался, пусть пока и без усиления проблемных позиций. А система обрела окончательные черты: где вы теперь, критики позиционной атаки красно-белых?

Если москвичи сдержат Дзюбу, то получат отличные шансы на победу. Как же противостоять вновь набравшему топовую форму страйкеру?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0a9467cddd8d6ff0587d" data-vnd="0a9467cddd8d6ff0587d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0a9467cddd8d6ff0587d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чем крут Дзюба

Первое — борьбой в воздухе. Два последних сезона Артем становился в «Зените» лучшим по количеству выигранных верховых единоборств: РПЛ-2018/19 — 4,4 в среднем за игру;.

РПЛ-2019/20 — 5 в среднем за игру.

Сейчас по этому показателю лидирует центральный защитник Деян Ловрен, Дзюба — второй, 3,4.

Это качество Артема с успехом использует Сергей Семак:

1. Выход из обороны в атаку часто происходит через длинный пас (74 в среднем за матч — третье место в РПЛ после «Ахмата» и «Уфы»). Ракицкий (11,2), Кержаков (6,3), Ловрен (6,2) — лидеры по лонгболлам в «Зените». Они начинают атаки петербуржцев подобным образом — тогда Дзюба опускается глубже.

Например, так:

Карта касаний Дзюбы в матче «Зенит» — «Арсенал» (3:1). | Источник: whoscored.com

Обратите внимание на большое количество касаний мяча в средней трети поля — туда Артем отходит, чтобы цепляться за передачи. Что происходит дальше? Вы и так знаете. Азмун всегда готов принять мяч после скидки Дзюбы и завершить атаку.

2. «Зенит» — лидер РПЛ по кроссам (26 в среднем за матч). Чаще всего навешивают фланговые игроки: Дуглас Сантос (1,4), Жирков (1,3), Караваев (0,9) и Малком (0,7). Очень логичное решение, учитывая наличие Дзюбы в штрафной (впрочем, Азмун тоже способен высоко выпрыгнуть). Издали Артем в принципе и не бьет:

Карта ударов Дзюбы в РПЛ-2020/21. | Источник: understat.com

Дзюба — футболист, на котором основана тактика «Зенита». Можно спорить о ее простоте и применимости в Лиге чемпионов, но результат в РПЛ она дает.

Второе — Артем качественно реализует моменты. Вот его показатели за последние три сезона в «Зените» (данные по РПЛ):



Голы xG Разница 2018/19 8 8,58 -0,58 2019/20 17 15,84 +1,16 2020/21 6 4,12 +1,88

Одно дело — выиграть верх, укрыть мяч корпусом, сделать скидку на партнера. В «Зените» Дзюба прокачал навык ассистента — отсюда очень крутые цифры по результативным передачам: 10 в РПЛ-2018/19 и 12 — в РПЛ-2019/20. Но еще важнее — уверенность в себе, как в форварде. В «Спартаке» такого не было: Артем часто не забивал из выгодных позиций. В Петербурге же свои моменты реализует.

Что делать «Спартаку»

Самое простое — применить персональную опеку, приставив Жиго к Дзюбе. На стандартах это, вероятно, и произойдет. А вот во время игры — вряд ли. Француз слишком нужен Доменико Тедеско в опорной зоне (розыгрыш мяча + помощь Кралу и Умярову). А еще — в атаке, куда Жиго охотно идет, пользуясь преимуществами схемы 3−5−2.

Модель красно-белых в этом сезоне дает предположение, что «Спартак» попытается лишить «Зенит» мяча. Во-первых, москвичи — лидеры по интенсивности прессинга (6,31 PPDA). Во-вторых, по показателю владения (59,1% в среднем) уступают только «Краснодару» (61,3%).

Словом, не исключено, что мяч просто не будет доходить до нападающих сине-бело-голубых. На флангах всегда активно прессингуют Айртон (слева) и Зобнин (справа). Если питерцы прибегнут к длинным передачам, то с Дзюбой будет, кому побороться. В опорной зоне — это Крал (2,3 выигранных верховых единоборства в среднем за матч), чуть ниже — Жиго (3,4).

Но остаются еще две опасности:

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 10, 3.10.2020, 19:00 Спартак - Зенит -

1. Стандарты — 4 пропущенных мяча в этом сезоне, не считая пенальти. И очень показательный момент случился в дерби с ЦСКА (1:3). Помните, почему после розыгрыша углового забил Магнуссон? Жиго и Умяров просто не разобрались, кто должен опекать исландца. И это, естественно, не должен был делать Наиль — учитывая разницу в габаритах. Подобных ошибок Дзюба не простит.

2. Контратаки. На этом погорел ЦСКА в прошлом розыгрыше РПЛ: интенсивный прессинг — потеря — передача за спину. Особенно опасен фланг Айртона: к примеру, в дерби с армейцами бразилец потерял мяч шесть раз. К чему это может привести? К стремительной контратаке с участием Малкома. Бразилец дотащит мяч до штрафной, сделает передачу под удар (вероятно, кросс) — а там и Дзюба с Азмуном.

Итог

«Спартаку» придется тяжело, учитывая не только форму Дзюбы, но и его настрой. Игра может проходить при полном доминировании красно-белых (владение, удары, угловые), однако закончиться плачевно для них в случае нелепой ошибки на стандарте у своих ворот — или у чужих, если случится контратака.

Главное для «Спартака» — концентрация. С Дзюбой нужно предельно внимательными.

В материале использована статистика whoscored.com и understat.com.