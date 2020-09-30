«Спартаку» повезло с выбором судьи на матч с «Зенитом»? Рассказываем, кто такой Кукуян
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Субботний матч между «Спартаком» и «Зенитом» — главная игра не только 10-го тура РПЛ, но, возможно, и всего первого круга. А результат встречи лидеров во многом будет зависеть от судей, особенно на фоне скандального матча в полуфинале прошлого Кубка России. РФС объявил о назначении Павла Кукуяна главным арбитром субботнего матча. Вместе с судьёй Игорем Федотовым, продолжающим развивать свой
«У Кукуяна за спиной всего 29 игр, — рассказывает Федотов. — Но ни один серьёзный матч он не судил, даже не отработал ни одного московского дерби. Его самые серьёзные матчи — “Ростов” — “Зенит” и “Ахмат” — ЦСКА. В РПЛ он зашёл в сезоне-2016/ 2017, дебютировал 18 августа 2017 года, три года назад. Но тогда он отработал матч “Тосно” и СКА — практически матч ФНЛ».
«Зенит» арбитр судил пять раз, из которых питерцы выиграли четыре, а один раз проиграли. На «Спартаке» Кукуян работал четыре раза — здесь у
«Можно ли сказать, что для “Спартака” Кукуян — это лучший вариант? Ну, если вспоминать, как в матче с “Амкаром” он не назначил очевидный пенальти в ворота “Спартака”, то можно так говорить, — считает Федотов. — Ещё была “Уфа”, матч с “Рубином” в прошлом сезоне и кубковая встреча с “Ростовом”. По этим матчам нельзя сказать, что Кукуян — удачный или неудачный арбитр для “Спартака”».
«Кукуян берёт горлом, показывает характер, — рассказывает о Павле Федотов. — Возьмём матч “Ахмата” и “Урала” в прошлом туре: при назначении пенальти он кричал, доказывал
Также Федотова удивило назначение Карасёва на VAR: «Его должны были наказать после ошибки в пользу “Локомотива” в матче ЦСКА — он не назначил 11-метровый в ворота Гильерме за игру рукой Куликова, — говорит он. — Сейчас за ошибки арбитров VAR наказывают серьёзно — Матюнин пропускает уже четыре тура, а всё потому, что не полез исправлять ошибку главного в матче “Ротора” и “Спартака”, когда Москалёв увидел фол на Соболеве. Мы видим двойные стандарты. Матюнин за ошибку на VAR сидит без работы четыре тура, а Карасёв — это Карасёв, что позволено ему — другим нельзя. Любимчики — это плохо, теперь на Карасёва будут злиться другие арбитры, и получается, что Кашшаи сталкивает арбитров лбами. Так что у Карасёва положение незавидное: одна серьёзная ошибка — и его репутации конец».
«Уверен, Кашшаи хотел назначить
Максим Пахомов