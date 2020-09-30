«Спартаку» повезло с выбором судьи на матч с «Зенитом»? Рассказываем, кто такой Кукуян

Источник: РИА "Новости"

Субботний матч между «Спартаком» и «Зенитом» — главная игра не только 10-го тура РПЛ, но, возможно, и всего первого круга. А результат встречи лидеров во многом будет зависеть от судей, особенно на фоне скандального матча в полуфинале прошлого Кубка России. РФС объявил о назначении Павла Кукуяна главным арбитром субботнего матча. Вместе с судьёй Игорем Федотовым, продолжающим развивать свой ютуб-канал, рассказываем, кто это такой.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0a9467cddd8d6ff0587d" data-vnd="0a9467cddd8d6ff0587d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0a9467cddd8d6ff0587d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«У Кукуяна за спиной всего 29 игр, — рассказывает Федотов. — Но ни один серьёзный матч он не судил, даже не отработал ни одного московского дерби. Его самые серьёзные матчи — “Ростов” — “Зенит” и “Ахмат” — ЦСКА. В РПЛ он зашёл в сезоне-2016/ 2017, дебютировал 18 августа 2017 года, три года назад. Но тогда он отработал матч “Тосно” и СКА — практически матч ФНЛ».

Спартак (Москва) Все о команде

«Зенит» арбитр судил пять раз, из которых питерцы выиграли четыре, а один раз проиграли. На «Спартаке» Кукуян работал четыре раза — здесь у красно-белых три победы и одна ничья.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

«Можно ли сказать, что для “Спартака” Кукуян — это лучший вариант? Ну, если вспоминать, как в матче с “Амкаром” он не назначил очевидный пенальти в ворота “Спартака”, то можно так говорить, — считает Федотов. — Ещё была “Уфа”, матч с “Рубином” в прошлом сезоне и кубковая встреча с “Ростовом”. По этим матчам нельзя сказать, что Кукуян — удачный или неудачный арбитр для “Спартака”».

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 10, 3.10.2020, 19:00 Спартак - Зенит -

Сильные стороны арбитра

«Кукуян берёт горлом, показывает характер, — рассказывает о Павле Федотов. — Возьмём матч “Ахмата” и “Урала” в прошлом туре: при назначении пенальти он кричал, доказывал что-то игрокам. Так он пытается надавить на них — наверное, это правильно. Плюс он старается им всё объяснять. Мне не хотелось бы проводить параллели с тем, что Кукуян из Сочи. Ведь у местного клуба особые отношения с “Зенитом”. Если Кукуян не испугается “Зенита”, то всё будет хорошо. В целом назначение Кукуяна меня удивило. Матч спокойно мог судить Мешков, хотя ему дали “Уфу” с “Ротором”. Мог бы отработать и Москалёв или Турбин. Сам я думал, что игру отдадут Мешкову. Матч “Зенит” и “Спартак” — расстрельный для Кукуяна. Любая ошибка в пользу “Зенита” или “Спартака” в этой игре подставит Кукуяна и Карасёва — их просто расстреляют и уничтожат. Кукуяну нужно включить футболиста, отбомбить все 90 минут, не отвлекаясь на жёлтые карточки тренерам. А футболиста он включить может — в начале 2000-х сам играл за “Жемчужину” во втором дивизионе. Ну и огромное значение имеет психологическое состояние Кукуяна — для арбитра психологически сложно восстанавливаться после назначения в матчах 11-метровых ударов, а прошлая игра Павла — “Ахмат” — “Урал”. Для меня большой вопрос, сумеет ли Кукуян психологически подготовиться к такому большому матчу, как “Спартак” — “Зенит”. Ему конец, если он ошибётся в пользу какой-либо из команд».

Карасёв будет отвечать за VAR

Также Федотова удивило назначение Карасёва на VAR: «Его должны были наказать после ошибки в пользу “Локомотива” в матче ЦСКА — он не назначил 11-метровый в ворота Гильерме за игру рукой Куликова, — говорит он. — Сейчас за ошибки арбитров VAR наказывают серьёзно — Матюнин пропускает уже четыре тура, а всё потому, что не полез исправлять ошибку главного в матче “Ротора” и “Спартака”, когда Москалёв увидел фол на Соболеве. Мы видим двойные стандарты. Матюнин за ошибку на VAR сидит без работы четыре тура, а Карасёв — это Карасёв, что позволено ему — другим нельзя. Любимчики — это плохо, теперь на Карасёва будут злиться другие арбитры, и получается, что Кашшаи сталкивает арбитров лбами. Так что у Карасёва положение незавидное: одна серьёзная ошибка — и его репутации конец».

Почему на этот матч выбрали Кукуяна?

«Уверен, Кашшаи хотел назначить кого-то ещё, — продолжает Федотов. — Участвовали ли в этом клубы? Можно предположить, что “Спартак” и “Зенит” могли вмешаться в назначение арбитров, могли сами выбрать себе судью. Например, представители РФС позвонили клубам, сказали, что их будет судить Мешков, а они отказались: “Это друг Сухины — друг “Локо”!” Потом им могли предложить Вилкова — тут уже отказывался “Спартак”. Можно было отдать матч Васильеву — он как раз отдохнул после “Динамо” и “Зенита”. Кто ещё мог бы отработать? Безбородов, Левников, Карасёв и Панин — нет, Иванову не дали бы такой матч после полуфинала Кубка, Москалёв — под вопросом, но тут тоже могли отказаться клубы. Вот и остался один Кукуян. Но не может быть такого, что судьи сами отказывались бы судить матчи “Спартака” или “Зенита”. Для арбитров такое назначение — шанс и испытание, которые подарила судьба. Когда я получил первое дерби, был счастлив. Да, цена ошибки высока, но удачная работа может поднять судью на топ-уровень».