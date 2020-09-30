Футболисты «Динамо» провели первую тренировку под руководством Кульчия

Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Динамо» приняло отставку с поста главного тренера Кирилла Новикова, который возглавлял команду с октября 2019 года, и объявило, что исполнять обязанности главного тренера будет Кульчий.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a638d61fdf144006dd3" data-vnd="7a638d61fdf144006dd3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a638d61fdf144006dd3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед началом тренировки в среду Новиков вместе со своими помощниками попрощался с игроками команды. Также было объявлено, что Кульчию будет помогать заместитель генерального директора клуба Желько Бувач, ранее работавший вместе с немецким тренером Юргеном Клоппом в дортмундской «Боруссии» и английском «Ливерпуле».

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Кульчию 46 лет, ранее он работал главным тренером молодежной команды «Динамо», с которой выиграл молодежный чемпионат России. Также он занимал пост помощника главного тренера в сборной Белоруссии и в белорусском «Гомеле».