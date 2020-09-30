Футболисты «Динамо» провели первую тренировку под руководством Кульчия
ТАСС, 30 сентября. Московский футбольный клуб «Динамо» начал подготовку к матчу 10-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 30 сентября. Московский футбольный клуб «Динамо» начал подготовку к матчу 10-го тура Тинькофф — Российской
Во вторник «Динамо» приняло отставку с поста главного тренера Кирилла Новикова, который возглавлял команду с октября 2019 года, и объявило, что исполнять обязанности главного тренера будет Кульчий.
Перед началом тренировки в среду Новиков вместе со своими помощниками попрощался с игроками команды. Также было объявлено, что Кульчию будет помогать заместитель генерального директора клуба Желько Бувач, ранее работавший вместе с немецким тренером Юргеном Клоппом в дортмундской «Боруссии» и английском «Ливерпуле».
Кульчию 46 лет, ранее он работал главным тренером молодежной команды «Динамо», с которой выиграл молодежный чемпионат России. Также он занимал пост помощника главного тренера в сборной Белоруссии и в белорусском «Гомеле».
«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в девяти матчах. В следующем туре московский клуб примет «Краснодар» 4 октября.