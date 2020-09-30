Джикия, Фернандес и Погребняк вошли в список номинантов на премию «Джентльмен года»

Также кандидатами на приз являются защитник ЦСКА Марио Фернандес, голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме, полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, вратарь столичного «Динамо» Антон Шунин, выступавший в прошлом сезоне за екатеринбургский «Урал» форвард Павел Погребняк, полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, полузащитник «Ростова» Матиас Норманн и нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко.

Премия вручается с 1994 года за поддержку ценностей честной игры и является образцом поведения на поле и за его пределами, лауреат облачается в черный смокинг. В прошлом году лауреатом стал полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.