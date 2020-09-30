«Цель — стать лучшим в России в составе ЦСКА». Неожиданное признание юного Максименко
Вратарь «Спартака» до 15 лет занимался в ростовской «Академии Понедельника». Именно там юный Максименко отвечал на вопросы журналиста о целях на будущее.
Вратарь «Спартака» до 15 лет занимался в ростовской «Академии Понедельника». Именно там юный Максименко отвечал на вопросы журналиста о целях на будущее.
Интервью вышло очень неожиданным:
— Какие цели на будущее?
— Стать лучшим в России… постараться, а потом и в мире уже.
— В России в какой команде?
— В ЦСКА, наверное.
Правда, в 2015-м (в 15 лет) Александра позвали на просмотр в Москву. В Москву его отправил бывший вратарь «Ротора», СКА и «Торпедо» Александр Скоторенко. Об отъезде в «Академии Понедельника» узнали случайно.
Максименко говорил, что в «Спартаке» его просматривал Дасаев. Тренер вратарей академии «Спартака» Юрий Дарвин подтвердил.
«Из Ростова было условие, что Максименко будут просматривать в молодежной команде. Поэтому его смотрел Дасаев. Ринат Файзрахманович сказал, что этот мальчик нам годится, можно с ним работать. После этого Максименко приехал уже в академию для дальнейшей подготовки, ему же всего 15 лет было», — рассказывал Дарвин в интервью Глебу Чернявскому.
В академии считают, что ключевую роль сыграла выстроенная вертикаль клуба: академия, молодежка, «Спартак-2». Максименко по очереди прошел все этапы, поэтому так безболезненно дебютировал в главном «Спартаке».
Возможно, в ЦСКА получилось бы не так уверенно. Кстати, в августе вратарь «Спартака» пообещал никогда не играть за ЦСКА.
— Есть
— Никогда не говори никогда… Но за ЦСКА точно не сыграю.
— Кокорин тоже говорил, что не сыграет за «Спартак», но сейчас он с вами.
— У каждого свой путь, поэтому я могу отвечать только за себя.
Руслан Копылов