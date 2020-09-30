«Цель — стать лучшим в России в составе ЦСКА». Неожиданное признание юного Максименко

Источник: РИА "Новости"

Интервью вышло очень неожиданным:

— Какие цели на будущее?

— Стать лучшим в России… постараться, а потом и в мире уже.

— В России в какой команде?

— В ЦСКА, наверное.

Правда, в 2015-м (в 15 лет) Александра позвали на просмотр в Москву. В Москву его отправил бывший вратарь «Ротора», СКА и «Торпедо» Александр Скоторенко. Об отъезде в «Академии Понедельника» узнали случайно.

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Максименко говорил, что в «Спартаке» его просматривал Дасаев. Тренер вратарей академии «Спартака» Юрий Дарвин подтвердил.

«Из Ростова было условие, что Максименко будут просматривать в молодежной команде. Поэтому его смотрел Дасаев. Ринат Файзрахманович сказал, что этот мальчик нам годится, можно с ним работать. После этого Максименко приехал уже в академию для дальнейшей подготовки, ему же всего 15 лет было», — рассказывал Дарвин в интервью Глебу Чернявскому.

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В академии считают, что ключевую роль сыграла выстроенная вертикаль клуба: академия, молодежка, «Спартак-2». Максименко по очереди прошел все этапы, поэтому так безболезненно дебютировал в главном «Спартаке».

Возможно, в ЦСКА получилось бы не так уверенно. Кстати, в августе вратарь «Спартака» пообещал никогда не играть за ЦСКА.

— Есть какие-то личные табу — например, за какую команду ты ни за что не согласишься играть?

— Никогда не говори никогда… Но за ЦСКА точно не сыграю.

— Кокорин тоже говорил, что не сыграет за «Спартак», но сейчас он с вами.

— У каждого свой путь, поэтому я могу отвечать только за себя.