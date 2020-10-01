Идеи Гончаренко и эффект Влашича. Изменилась ли игра Зайнутдинова после перехода из «Ростова» в ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

В новой кампании чемпионата России Зайнутдинов уже сыграл больше матчей за ЦСКА, чем за «Ростов», и как раз на этой стадии можно сравнить выступление казахстанца в бывшем и нынешнем клубах. Любопытно, как выглядел Бахтиер, будучи уже интегрированным в систему игры Валерия Карпина, и что происходит с адаптацией игрока в схеме Виктора Гончаренко.

В «Ростове»: четыре игры, 335 минут, количество ударов — пять, количество единоборств — 84, количество фолов на игроке — девять, количество фолов на сопернике — восемь, количество передач — 141.

В ЦСКА: пять игр, 249 минут, количество ударов — три, количество единоборств — 61, количество фолов на игроке — шесть, количество фолов на сопернике — шесть, количество передач — 87.

Как видим, статистически Зайнутдинов немного «просел» в ЦСКА, но это вполне объяснимо. Из пяти матчей за «армейцев» лишь в двух последних он выходил в основном составе и при этом не провел в них все 90 минут. Как и в «Ростове», Гончаренко активно пользуется универсальными качествами Бахтиера и дает ему установку менять фланги во время игры. Но есть и некоторые отличия, в ЦСКА казахстанец чаще стал играть в штрафной, поскольку он хорош в борьбе на втором этаже и может исполнить роль завершителя. В такой ситуации на фланг сваливается другой новичок ЦСКА Чидера Эджуке.

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При этом заметно, что в новой команде у Зайнутдинова меньше ударных ситуаций, чем в «Ростове». Кажется, это связано с тем, что у ЦСКА есть явный игровой лидер в атаке — Никола Влашич, которому больше доверяют партнеры, и сам хорват часто берет инициативу на себя.

С точки зрения продвижения мяча на дриблинге и последующих фолов на Бахтиере, в целом мало что изменилось, Зайнутдинов уже показал этот навык в ЦСКА. Также полузащитник по-прежнему достаточно активен в единоборствах, примерно такие же цифры по ним он показывал в «Ростове».

Безусловно, Бахтиеру нужен гол или решающее влияние в голевой атаке ЦСКА в ближайшее время. Это поможет ему снять определенный уровень давления, который присутствует сейчас, и несколько поменять восприятие о себе не только среди болельщиков, но и в команде.