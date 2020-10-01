Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ленинградец
Чертаново
00
Футбол. Кубок России
15:00
Знамя
Шинник
30
Футбол. Еврокубки
18:30
ЧФР
КуПС
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Кадис
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
Леванте
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо З
Флора
Футбол. Еврокубки
20:00
Арарат-Армения
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:00
Шарлеруа
Лех
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:00
Слован Л
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо Брс
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Сараево
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Легия
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Риека
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Фехервар
Футбол. Еврокубки
21:30
Янг Бойз
Тирана
Футбол. Еврокубки
21:30
Дандолк
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:30
Базель
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
21:45
АЕК
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Риу Аве
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Маккаби Хайфа
Футбол. Зарубежный
22:30
Сельта
Барселона
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
11:21 (мск), источник: Vesti.kz

Идеи Гончаренко и эффект Влашича. Изменилась ли игра Зайнутдинова после перехода из «Ростова» в ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов продолжает адаптироваться в ЦСКА и все больше играть в составе московского клуба. Корреспондент Vesti.kz провел небольшое сравнение периодов игрока в «Ростове» и ЦСКА в ходе нынешнего сезона.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В новой кампании чемпионата России Зайнутдинов уже сыграл больше матчей за ЦСКА, чем за «Ростов», и как раз на этой стадии можно сравнить выступление казахстанца в бывшем и нынешнем клубах. Любопытно, как выглядел Бахтиер, будучи уже интегрированным в систему игры Валерия Карпина, и что происходит с адаптацией игрока в схеме Виктора Гончаренко.

В «Ростове»: четыре игры, 335 минут, количество ударов — пять, количество единоборств — 84, количество фолов на игроке — девять, количество фолов на сопернике — восемь, количество передач — 141.

В ЦСКА: пять игр, 249 минут, количество ударов — три, количество единоборств — 61, количество фолов на игроке — шесть, количество фолов на сопернике — шесть, количество передач — 87.

Как видим, статистически Зайнутдинов немного «просел» в ЦСКА, но это вполне объяснимо. Из пяти матчей за «армейцев» лишь в двух последних он выходил в основном составе и при этом не провел в них все 90 минут. Как и в «Ростове», Гончаренко активно пользуется универсальными качествами Бахтиера и дает ему установку менять фланги во время игры. Но есть и некоторые отличия, в ЦСКА казахстанец чаще стал играть в штрафной, поскольку он хорош в борьбе на втором этаже и может исполнить роль завершителя. В такой ситуации на фланг сваливается другой новичок ЦСКА Чидера Эджуке.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом заметно, что в новой команде у Зайнутдинова меньше ударных ситуаций, чем в «Ростове». Кажется, это связано с тем, что у ЦСКА есть явный игровой лидер в атаке — Никола Влашич, которому больше доверяют партнеры, и сам хорват часто берет инициативу на себя.

С точки зрения продвижения мяча на дриблинге и последующих фолов на Бахтиере, в целом мало что изменилось, Зайнутдинов уже показал этот навык в ЦСКА. Также полузащитник по-прежнему достаточно активен в единоборствах, примерно такие же цифры по ним он показывал в «Ростове».

Безусловно, Бахтиеру нужен гол или решающее влияние в голевой атаке ЦСКА в ближайшее время. Это поможет ему снять определенный уровень давления, который присутствует сейчас, и несколько поменять восприятие о себе не только среди болельщиков, но и в команде.

Однако очень радует, что, несмотря на серьезную конкуренцию, Зайнутдинову действительно доверяют все больше и видят в нем потенциально крепкого игрока стартового состава. Осталось лишь оправдать ожидания.

"За Меркеля надо побороться, Жуков - не потеря". Алиев - о составе сборной Казахстана, новичках и лимите в КПЛ
«Краснодар» заслужил Лигу чемпионов. РПЛ три клуба — нет
Кучеров поил пивом владельца клуба. Чемпионский парад «Тампы»
Как русские клубы унижали «Реал», «Арсенал» и «Баварию» в Европе
«Лейкерс» обыграли «Майами» в первом матче финала плей-офф НБА
СМИ: Глушаков подписал контракт с клубом РПЛ
В «Енисее» вспышка коронавируса, команда сыграет всемером
Какие будут соперники у «Зенита», «Локо» и «Краснодара» в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь