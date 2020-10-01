Гол полузащитника «Химок» Коряна стал лучшим в сентябре в РПЛ

«Химки» в гостях с крупным счетом уступили «Краснодару» в восьмом туре РПЛ 18 сентября — 2:7. Корян оформил в этой игре дубль (27-я минута и 42-я, с пенальти). За гол Коряна проголосовали эксперты РПЛ и «Матч Премьер».