Гол полузащитника «Химок» Коряна стал лучшим в сентябре в РПЛ
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мяч полузащитника подмосковных «Химок» Аршака Коряна в ворота «Краснодара» признан лучшим голом в Российской
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мяч полузащитника подмосковных «Химок» Аршака Коряна в ворота «Краснодара» признан лучшим голом в Российской
«Химки» в гостях с крупным счетом уступили «Краснодару» в восьмом туре РПЛ 18 сентября — 2:7. Корян оформил в этой игре дубль (27-я минута и 42-я, с пенальти). За гол Коряна проголосовали эксперты РПЛ и «Матч Премьер».
Отмечается, что болельщики лучшим в сентябре выбрали гол футболиста ЦСКА Николы Влашича в ворота «Спартака» в московском дерби в рамках седьмого тура РПЛ — 3:1 в пользу армейцев.