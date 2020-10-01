Тедеско второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Возглавляющий московский «Спартак» Доменико Тедеско признан лучшим тренером Российской
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Возглавляющий московский «Спартак» Доменико Тедеско признан лучшим тренером Российской
Под руководством специалиста в сентябре «красно-белые» обыграли «Тамбов» (2:0) и «Рубин» (2:0), но уступили ЦСКА (1:3).
В турнирной таблице чемпионата страны «Спартак» идет вторым, уступая лидирующему петербургскому «Зениту» по дополнительным показателям.