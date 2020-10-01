Дзюба признан лучшим игроком сентября в РПЛ
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком сентября в Российской
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком сентября в Российской
В сентябре Дзюба забил в каждом матче, в котором принимал участие. Форвард забил по голу в играх против «Арсенала» и «Урала», а во встрече с «Уфой» оформил
Капитан «Зенита» был признан лучшим экспертами РПЛ и выиграл голосование среди болельщиков. Представители телеканала «Матч Премьер» отдали первое место Кристиану Нобоа, который в сентябре отличился в трёх турах подряд и с семью голами вышел на первое место в бомбардирской гонке.