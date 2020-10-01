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12:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба признан лучшим игроком сентября в РПЛ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком сентября в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте лиги.

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Источник: РИА "Новости"

В сентябре Дзюба забил в каждом матче, в котором принимал участие. Форвард забил по голу в играх против «Арсенала» и «Урала», а во встрече с «Уфой» оформил хет-трик — первый в нынешнем сезоне РПЛ. Благодаря голам форварда «Зенит» заработал семь очков из девяти, а сам нападающий поднялся в тройку лучших бомбардиров с шестью голами.

Капитан «Зенита» был признан лучшим экспертами РПЛ и выиграл голосование среди болельщиков. Представители телеканала «Матч Премьер» отдали первое место Кристиану Нобоа, который в сентябре отличился в трёх турах подряд и с семью голами вышел на первое место в бомбардирской гонке.

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