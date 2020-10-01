Дзюба признан лучшим игроком сентября в РПЛ

В сентябре Дзюба забил в каждом матче, в котором принимал участие. Форвард забил по голу в играх против «Арсенала» и «Урала», а во встрече с «Уфой» оформил хет-трик — первый в нынешнем сезоне РПЛ. Благодаря голам форварда «Зенит» заработал семь очков из девяти, а сам нападающий поднялся в тройку лучших бомбардиров с шестью голами.