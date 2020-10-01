Аренда Ломовицкого в «Арсенал» должна быть оформлена в четверг

Источник: Спорт-Экспресс

Также в среду красно-белые планируют официально объявить об аренде в Тулу 22-летнего Ломовицкого и Николая Рассказова.

Накануне Ломовицкий досрочно вернулся в «Спартак» из аренды в «Химках».

Ранее «РБ-Спорт» сообщил о том, что 22-летний Рассказов после подписания нового контракта с московской командой отправится в аренду к тулякам.