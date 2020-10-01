«Ростов» объявил о переходе Эльдора Шомуродова в «Дженоа»
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в «Дженоа», сообщается на официальном сайте российского клуба.
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в «Дженоа», сообщается на официальном сайте российского клуба.
Стороны достигли соглашения о трансфере 25-летнего футболиста, условия которого не разглашаются.
«Мы благодарны Эльдору за его самоотдачу, голы и вклад, который он внёс в успехи команды! Желаем тебе удачи, Эльдор!» — говорится в сообщении ростовчан.
Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской