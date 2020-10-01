Денис Глушаков перешел в «Химки»

Глушакову 33 года, его последним клубом был «Ахмат». В составе команды из Грозного он выступал в сезоне-2019/20. В 27 матчах во всех турнирах за клуб он забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил пять желтых карточек. 4 августа Глушаков объявил об уходе из грозненской команды и с тех пор находился в статусе свободного агента.