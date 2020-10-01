Денис Глушаков перешел в «Химки»
ТАСС, 1 октября. Подмосковный футбольный клуб «Химки» подписал контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом сообщает
ТАСС, 1 октября. Подмосковный футбольный клуб «Химки» подписал контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом сообщает
О сроках контракта не сообщается.
Глушакову 33 года, его последним клубом был «Ахмат». В составе команды из Грозного он выступал в сезоне-2019/20. В 27 матчах во всех турнирах за клуб он забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил пять желтых карточек. 4 августа Глушаков объявил об уходе из грозненской команды и с тех пор находился в статусе свободного агента.
До «Ахмата» Глушаков выступал за московские клубы «Ника», «Локомотив» и «Спартак», ростовский СКА и иркутскую «Звезду». В составе «Спартака» стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. За сборную России полузащитник провел 57 матчей, в которых забил пять голов, а также принял участие в чемпионате мира 2014 года и чемпионате Европы 2016 года.