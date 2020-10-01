«Кокорин сказал, что ждет меня в «Спартаке». Интервью с Денисом Глушаковым
Рассказал о переходе в «Химки», ощущениях от нового «Спартака» и даже о любви к работе в огороде.
Рассказал о переходе в «Химки», ощущениях от нового «Спартака» и даже о любви к работе в огороде.
Одной трансферной историей в РПЛ сегодня стало меньше — Денис Глушаков подписал контракт с «Химками». С момента ухода из «Ахмата» СМИ писали об интересе к Глушакову со стороны многих клубов РПЛ, но, по информации «Чемпионата», до конца сезона
— «Химкам» я забивал ещё на 93-й минуте за «Локомотив», так что отлично знаю команду. И помню, конечно, как они на «Родине» играли: Титов, Тихонов — была классная команда. А церковь у стадиона вообще все запомнили, так что в святое место перешёл (улыбается).
— Но сейчас это совсем другой клуб. И ещё несколько месяцев назад было непонятно, найдутся ли у «Химок» деньги на РПЛ. Вы уверены в руководстве, будущем клуба?
— Позиция руководства: «Строится новая команда, это серьёзный проект». После неопределённости появилась ясность и стабильность: произошли перестановки и в клубе, и в команде. Хочется верить, что у этого проекта большие перспективы.
— Почему вы вообще выбрали именно «Химки»?
— Был самый предметный интерес и наиболее конкретное предложение. Опять же интересно, что создаётся
— С детьми нормально получается общаться?
— Конечно, они ко мне приезжают, всё в порядке. Непонятно только, что сейчас со школой будет, но у нас всё нормально. Но второй волны коронавируса не боюсь — чего бояться? Если снова будет карантин, то ничего не поделаешь… Главное — соблюдать спортивный режим.
— В команде вы будете самым статусным и одним из самых опытных игроков. Готовы тащить «Химки» на себе?
— Прекрасно всё понимаю и готов к этому. Но футбол ведь командный вид спорта, я один не выигрываю матчи. Костяк у команды есть, будут добавляться другие футболисты, так что жду движения вперёд. Уже пообщался с Игорем Геннадьевичем (Черевченко. — Прим. «Чемпионата»), мы ведь знакомы ещё по «Локомотиву» — он долгие годы там работал.
Плюс тут Тихонов, Хомич — их я и так знал, а с кем не был знаком — уже познакомился. Был ещё Ломовицкий, но он уехал, к сожалению.
— Пауза с подписанием контракта была долгой, хотя разговоры про «Химки» начались давно. Это
— Ни в коем случае! С Гунько у меня хорошие отношения, он тоже меня приглашал, но тогда ещё не было ясности в целом по развитию команды. Сейчас она появилась.
— Финансовый вопрос?
— В вопросы финансирования я не лезу, для меня деньги сейчас не на первом месте.
— Но гарантии у вас есть?
— У меня есть контракт.
— При этом вы могли оказаться не только в «Химках». Была информация про переход в «Локомотив» и «Динамо». Вы им отказали?
— Было общение с несколькими клубами, но без конкретики. И я никому не отказывал.
— Вариант с «Локомотивом» был?
— Диалог был, мог там оказаться, мои представители общались по этому поводу с клубом. Но до конкретики не дошло.
— И в «Краснодар» тоже могли перейти?
— Разговоров было много и с разными клубами, но самое важное — не было никакой конкретики.
— В чём ваша мотивация? Вы просто не хотите завершать карьеру или есть желание
— А что, в 33 года уже нужно заканчивать карьеру? Несколько месяцев назад я больше всех бегал в «Ахмате», был в отличной форме. Или у меня физические данные не соответствуют уровню РПЛ? Сейчас мне нужно недели две, чтобы набрать именно игровой тонус, войти в ритм. Всё это время я тренировался — работал с тренером по физподготовке, индивидуально. Я — профессионал и заканчивать карьеру не собираюсь. Доказывать мне, наверное, тоже нечего — уже всем
— Всё время без контракта были тренировки?
— Два раза в день. Дома, в огороде, на футбольном поле. Даже на ЛФЛ успел с товарищами поиграть. Так что вся жизнь — футбол (улыбается).
— Огород —
— Нужно было подрезать
— А как это назвать?
— От этой работы я получаю удовольствие. Я не фанат, но надо ведь помогать старшему поколению.
— Вы до сих пор следите за «Спартаком»?
— Если есть время, то могу сходить на футбол. Но не то, чтобы я фанатею, хотя интересные матчи смотрю всегда.
— Во время такого похода на футбол вас сфотографировали с Ксенией Коваленко…
— Да, мы вышли в свет, у нас есть отношения. Но больше про личную жизнь я рассказывать ничего не хочу.
— Тогда о футболе. «Спартак» в прошлом сезоне и в этом — это небо и земля. Какие изменения в команде, кроме лидерства в РПЛ, заметили вы?
— Много новых игроков пришло ещё с чемпионского сезона. А что сейчас происходит в «Спартаке» не совсем понимаю, так как не слежу и не погружаюсь в это. Ощущение,
— Пока пришло лишь двое, но среди них Александр Кокорин.
— Советов не давал, но удачи ему пожелал, конечно. Он очень играть хочет. И сказал, что ждёт меня в «Спартаке» (улыбается).
Максим Пахомов