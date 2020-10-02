ЦСКА нашел новую позицию для Зайнутдинова
Ближайший матч «армейцы» проведут 3 октября.
Ближайший матч «армейцы» проведут 3 октября.
Защитник ЦСКА Георгий Щенников травмировался на тренировке. 29-летний россиянин получил повреждение приводящей мышцы бедра, выбыв предположительно на
Отмечается, что сегодня, 2 октября, игрок пройдет углубленное обследование. В нынешнем сезоне Щенников провел девять матчей в
При этом
В активе 22-летнего игрока уже пять матчей за ЦСКА.
Ближайший матч в российском чемпионате ЦСКА проведет на выезде с «Уралом» 3 октября. После девяти туров «армейцы», набрав 16 очков, идут в таблице на четвертом месте из 16.
Напомним, что Зайнутдинов вызван на матчи сборной Казахстана в Лиге наций. Подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.