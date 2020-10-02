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12:41 (мск), источник: Vesti.kz

ЦСКА нашел новую позицию для Зайнутдинова

Ближайший матч «армейцы» проведут 3 октября.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников травмировался на тренировке. 29-летний россиянин получил повреждение приводящей мышцы бедра, выбыв предположительно на три-четыре недели, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что сегодня, 2 октября, игрок пройдет углубленное обследование. В нынешнем сезоне Щенников провел девять матчей в премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

При этом телеграм-канал Секретный агент КПЛ информирует, что на его позиции будет выступать казахстанский футболист атакующего плана Бахтиер Зайнутдинов, перешедший в стан московского клуба 25 августа и имеющий опыт игры на месте крайнего защитника в предыдущем клубе «Ростов».

В активе 22-летнего игрока уже пять матчей за ЦСКА.

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Ближайший матч в российском чемпионате ЦСКА проведет на выезде с «Уралом» 3 октября. После девяти туров «армейцы», набрав 16 очков, идут в таблице на четвертом месте из 16.

Напомним, что Зайнутдинов вызван на матчи сборной Казахстана в Лиге наций. Подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.

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