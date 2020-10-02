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20:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Ротора» Хацкевич не сможет присутствовать на игре с «Уфой»

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич не будет руководить командой в матче 10-го тура чемпионата России по футболу против «Уфы» по состоянию здоровья.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как сообщается на странице «Ротора» в социальной сети «ВКонтакте», Хацкевич не сможет принять участие в матче, поскольку в день вылета на игру почувствовал себя плохо, у него повышенное давление. Его обязанности будет временно исполнять старший тренер Максим Шацких.

К команде присоединились несколько игроков, которые получили второй подряд отрицательный результат теста на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее «Ротору» были присуждены технические поражения в матчах Российской премьер-лиги с «Ростовом» и «Краснодаром» после того, как волгоградская команда не явилась на игры из-за вспышки коронавируса.

Матч «Уфа» — «Ротор» пройдет в субботу в столице Башкирии на стадионе «Нефтяник».

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