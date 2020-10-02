Тренер «Ротора» Хацкевич не сможет присутствовать на игре с «Уфой»

Источник: Спорт РИА Новости

Как сообщается на странице «Ротора» в социальной сети «ВКонтакте», Хацкевич не сможет принять участие в матче, поскольку в день вылета на игру почувствовал себя плохо, у него повышенное давление. Его обязанности будет временно исполнять старший тренер Максим Шацких.

К команде присоединились несколько игроков, которые получили второй подряд отрицательный результат теста на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее «Ротору» были присуждены технические поражения в матчах Российской премьер-лиги с «Ростовом» и «Краснодаром» после того, как волгоградская команда не явилась на игры из-за вспышки коронавируса.