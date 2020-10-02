Щенников получил травму задней поверхности бедра
Защитник ЦСКА Георгий Щенников прошел медобследование в связи с травмой на одной из тренировок.
Защитник ЦСКА Георгий Щенников прошел медобследование в связи с травмой на одной из тренировок.
Как сообщает официальный сайт армейцев, у 29-летнего футболиста выявлена травма мышцы задней поверхности бедра.
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В нынешнем сезоне Щенников провел девять матчей в чемпионате, причем в восьми из них отыграл все 90 минут.