«Динамо» объявило о переходе Филиппа в «Вольфсбург» на правах аренды

Как отмечается, Филипп будет выступать за немецкий клуб до конца нынешнего сезона.

Филипп перешел в «Динамо» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии» и провел за московскую команду 29 официальных матчей, в которых забил 9 мячей.