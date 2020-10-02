«Динамо» объявило о переходе Филиппа в «Вольфсбург» на правах аренды
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» на своем сайте объявило о переходе футболиста Максимилиана Филиппа в «Вольфсбург» на правах аренды.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» на своем сайте объявило о переходе футболиста Максимилиана Филиппа в «Вольфсбург» на правах аренды.
Как отмечается, Филипп будет выступать за немецкий клуб до конца нынешнего сезона.
Филипп перешел в «Динамо» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии» и провел за московскую команду 29 официальных матчей, в которых забил 9 мячей.