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21:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РПЛ назвала неприемлемой утечку эскизов фанатских баннеров «Спартака»

Российская премьер-лига выступила с заявлением по поводу ситуации с баннерами фанатов «Спартака» на матч 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

В сети появилась информация, что эскизы баннеров, которые фанаты отправили на согласование службе безопасности РПЛ, были «слиты» болельщикам «Зенита».

«В лигу поступила информация об утечке эскизов визуальной поддержки болельщиков «Спартака» перед матчем 10-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

РПЛ считает, что передача подобных материалов третьим лицам недопустима. Существует годами отработанный механизм согласования, который со стороны лиги не давал сбоев. Конфиденциальность в подобных вопросах — один из приоритетов РПЛ, — говорится на сайте лиги.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября в Москве, начало — в 19.00 по московскому времени.

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