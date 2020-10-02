«Динамо» избавилось от самого дорогого футболиста в своей истории

Источник: AP 2020

Ближайший сезон 26-летний форвард проведет в составе «Вольфсбурга». Немецкий клуб будет иметь право выкупа игрока по окончании срока аренды.

«Динамо» избавилось от самого дорогого игрока в своей истории. Трансфер Филиппа обошелся москвичам в 20 миллионов евро. В составе бело-голубых немец провел 29 матчей и отметился девятью забитыми мячами.

Филипп присоединился к Динамо в августе 2019-го. До этого игрок защищал цвета дортмундской «Боруссии». Также в активе форварда выступления за «Энерги 2» и «Фрайбург».