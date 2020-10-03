СМИ: «Зенит» сделал предложение по трансферу Эрреры
Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера может стать игроком «Зенита», сообщает Todofichajes.com.
Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера может стать игроком «Зенита», сообщает Todofichajes.com.
По данным источника, российский клуб уже сделал предложение по покупке 30-летнего мексиканца. Вторым претендентом на Эрреру является «Порту», в составе которого полузащитник провел шесть сезоном.
В прошлом розыгрыше ла лиги Эррера сыграл в 21 матче и сделал две результативные передачи.