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00:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Зенит» сделал предложение по трансферу Эрреры

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера может стать игроком «Зенита», сообщает Todofichajes.com.

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Источник: Спорт-Экспресс

По данным источника, российский клуб уже сделал предложение по покупке 30-летнего мексиканца. Вторым претендентом на Эрреру является «Порту», в составе которого полузащитник провел шесть сезоном.

В прошлом розыгрыше ла лиги Эррера сыграл в 21 матче и сделал две результативные передачи.

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