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01:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Десятый тур РПЛ: «Спартак» примет «Зенит», «Краснодар» приедет к «Динамо»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости, Тарас Барабаш. Десятый тур чемпионата России по футболу ознаменуется встречей московского «Спартака» с действующим чемпионом петербургским «Зенитом», матчем входящих в группу лидеров «Сочи» и «Ростова», а также игрой впервые вышедшего в групповой турнир Лиги чемпионов «Краснодара» с неудачником еврокубковой кампании московским «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

Битва за первое место

Центральный матч тура, который, вероятно, окажется главной встречей первой половины сезона, пройдет в Москве в субботу. Столичный «Спартак» примет лидера и чемпиона страны — «Зенит». К матчу команды подошли, набрав по 20 очков, «сине-бело-голубые» опережают «красно-белых» по дополнительным показателям. Победитель субботней встречи единолично возглавит турнирную таблицу РПЛ.

Перед игрой главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что может недосчитаться целого ряда ключевых футболистов. В четверг не тренировались в общей группе Деян Ловрен, Малком и Сердар Азмун. Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин сказал РИА Новости, что хорватского защитника может заменить молодой футболист. «Мы с Владиславом Николаевичем (Радимовым, главным тренером «Зенита"-2) уже обсудили, что если Ловрен не сможет сыграть со «Спартаком», то мы спокойны, если (Данила) Прохин займёт его место», — сказал Аршавин.

Премьер-лига 2020/2021
Тур 10, 3.10.2020, 19:00

Спартак-Зенит-

В пятницу стало известно, что «Спартаку» не поможет форвард Александр Кокорин, который получил очередное мышечное повреждение и не сыграет против бывшего клуба.

Сколько продержится «Сочи» в лидирующей группе?

Интересным обещает стать матч «Сочи» и «Ростова», который состоится в воскресенье на стадионе «Фишт». Команда Владимира Федотова потерпела лишь одно поражение в девяти турах и обосновалась в первой пятерке. «Ростов» не проигрывает в шести последних турах и в случае победы на главном стадионе Олимпийских игр 2014 года имеет шанс догнать «Зенит» или «Спартак» (если матч в Москве не завершится вничью).

Дебютант Лиги чемпионов сыграет с «Динамо»

Обыграв в Салониках греческий ПАОК, «Краснодар» впервые в истории обеспечил себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов. В своей первой игре после исторического успеха команда 4 октября встретится на выезде с московским «Динамо», которое можно считать главным российским неудачником текущей еврокубковой кампании. В конце сентября стало известно, что Кирилл Новиков покинул пост главного тренера «бело-голубых», временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий.

Премьер-лига 2020/2021
Тур 10, 4.10.2020, 20:00

Динамо-Краснодар-

Тест для ЦСКА на Урале

Московский ЦСКА в прошлом году разгромил екатеринбургский «Урал» на выезде со счетом 3:0, однако в нынешнем сезоне уральская команда уверенно играет на своем поле. Команда Юрия Матвеева уже переиграла «Краснодар» (1:0) и сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) и «Локомотивом» (1:1), поэтому для команды Виктора Ганчаренко игра, которая пройдет в субботу на «Екатеринбург Арене», обещает быть непростой. Особенно с учетом того, что армейцы неубедительно выглядели в матче 9-го тура с «Локомотивом», когда проиграли в дерби с минимальным счетом.

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ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби

Черевченко против «Локомотива»

Подмосковные «Химки» одержали первую победу в сезоне РПЛ в прошлом туре, переиграв «Динамо» (1:0). Этот матч стал дебютным для главного тренера Игоря Черевченко, который сменил в «Химках» Дмитрия Гунько. «Химки» покинули зону вылета, но выездная игра против «Локомотива», участника группового турнира Лиги чемпионов, станет первой настоящей проверкой для Черевченко, который пять лет назад выиграл Кубок России в качестве тренера «красно-зеленых».

Премьер-лига 2020/2021
Тур 10, 4.10.2020, 14:00

Локомотив-Химки-

Аутсайдеры выяснят отношения между собой

Программу тура откроет матч двух команд из подвала таблицы. «Уфа» на стадионе «Нефтяник» примет волгоградский «Ротор», который остается единственной командой, не одержавшей ни одной победы в текущем сезоне. Также в субботу в Саранске состоится матч «Тамбов» — «Арсенал» (Тула). Эти команды располагаются на 13-м и 12-м местах соответственно.

Слуцкий проэкзаменует Талалаева

Казанский «Рубин» дома в воскресенье встретится с грозненским «Ахматом». Обе команды в этом сезоне не хватают звезд с неба, а их главные тренеры слывут специалистами, которые особенно сильны в тактике. Леонид Слуцкий и Андрей Талалаев в последние годы пробовали себя и на комментаторском поприще, что добавляет интриги противостоянию главных команд Татарстана и Чечни.

Полное расписание тура:

3 октября

«Уфа» — «Ротор»,

«Тамбов» — «Арсенал»,

«Урал» — ЦСКА,

«Спартак» — «Зенит»,

4 октября

«Локомотив» — «Химки»,

«Сочи» — «Ростов»,

«Рубин» — «Ахмат»,

«Динамо» — «Краснодар».

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