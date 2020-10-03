Погребняк: «Спартак» заслуживает уважения за то, что идет вровень с «Зенитом» в РПЛ

«Встречаются два лидера, думаю, будет красивый, результативный, обоюдоострый футбол, — сказал Погребняк. — Считаю фаворитом команду Сергея Семака (главного тренера “Зенита” — прим. ТАСС), по игре она выглядит предпочтительнее. “Спартак”, конечно, заслуживает уважения, команда несколько игр уже не пропускает, идет вровень с “Зенитом” — иконой нашего футбола. Не готов философствовать на тему, у кого какие плюсы, просто матч должен получиться что надо, и, надеюсь, обойдется без эксцессов».