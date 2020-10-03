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11:28 (мск), источник: ТАСС

Погребняк: «Спартак» заслуживает уважения за то, что идет вровень с «Зенитом» в РПЛ

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Московский «Спартак» в текущем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) заслуживает уважения за то, что идет в лидерах в турнирной таблице с петербургским «Зенитом». Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий петербургской и столичной команд Павел Погребняк.

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Источник: РИА "Новости"

Матч 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Москве на «Открытие-Арене» 3 октября (начало — 19:00 мск).

Спартак (Москва)
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«Встречаются два лидера, думаю, будет красивый, результативный, обоюдоострый футбол, — сказал Погребняк. — Считаю фаворитом команду Сергея Семака (главного тренера “Зенита” — прим. ТАСС), по игре она выглядит предпочтительнее. “Спартак”, конечно, заслуживает уважения, команда несколько игр уже не пропускает, идет вровень с “Зенитом” — иконой нашего футбола. Не готов философствовать на тему, у кого какие плюсы, просто матч должен получиться что надо, и, надеюсь, обойдется без эксцессов».

Зенит (Санкт-Петербург)

«Зенит» и «Спартак» после девяти туров РПЛ набрали по 20 очков. «Зенит» занимает первое место в таблице, опережая красно-белых по дополнительным показателям.

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