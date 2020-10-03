«Уфа» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ
УФА, 3 октября. /ТАСС/. «Уфа» на своем поле сыграла вничью со счетом 0:0 с волгоградским «Ротором» в матче 10-го тура Тинькофф — Российской
УФА, 3 октября. /ТАСС/. «Уфа» на своем поле сыграла вничью со счетом 0:0 с волгоградским «Ротором» в матче 10-го тура Тинькофф — Российской
До этого команды пересекались лишь в Футбольной национальной лиге (ФНЛ): команда из Башкирии одержала три победы и один раз сыграла вничью. «Уфа» после победы в первом туре не может обыграть соперников на протяжении девяти матчей (три ничьи, шесть поражений). Вернувшийся в РПЛ «Ротор» не одержал до сих пор ни одной победы в первенстве (три ничьи, семь поражений).
По итогам 10 туров «Уфа» располагается на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы, набрав шесть очков. «Ротор» замыкает таблицу с тремя очками.
В следующем туре «Уфа» сыграет на выезде с московским «Локомотивом», «Ротор» примет «Тамбов». Точные даты матчей пока не определены, встречи 11-го тура пройдут