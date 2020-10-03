«Уфа» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ

До этого команды пересекались лишь в Футбольной национальной лиге (ФНЛ): команда из Башкирии одержала три победы и один раз сыграла вничью. «Уфа» после победы в первом туре не может обыграть соперников на протяжении девяти матчей (три ничьи, шесть поражений). Вернувшийся в РПЛ «Ротор» не одержал до сих пор ни одной победы в первенстве (три ничьи, семь поражений).