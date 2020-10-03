Гогуа признан лучшим игроком матча «Уфа» — «Ротор»

Футбол, Премьер-лига, Тур 103.10.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Нефтяник, 5247 зрителей
|Вадим Евсеев
|Александр Хацкевич
|31
|Александр Беленов
|93
|Йосип Чондрич
|5
|Боян Йокич
|6
|Патрисио Матрикарди
84′
|15
|Константин Плиев
44′
|25
|Данил Степанов
|55
|Джемал Табидзе
13′
|27
|Седрик Гогуа
30′
|94
|Олег Данченко
52′
|33
|Соломон Кверквелия
|8
|Кэтэлин Карп
|8
|Олег Алейник
84′
|29
|Владислав Камилов
|17
|Евгений Песегов
90+6′
|75
|Тимур Жамалетдинов
|13
|Сергей I Макаров
|57
|Вячеслав Кротов
78′
|20
|Илья Жигулев
45+1′65′
|11
|Ловро Бизяк
|19
|Кирилл Колесниченко
90+6′
|77
|Азер Алиев
82′89′
|72
|Камиль Муллин
74′
|19
|Гамид Агаларов
|9
|Бека Микелтадзе
|7
|Дмитрий Сысуев
49′72′
|96
|Фламарион
16′90′
|9
|Кирилл Фольмер
|18
|Олег Николаев
|5
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|14
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
|ВАР
|Алексей Амелин(Россия, Тула)
|Ассистент ВАР
|Илья Елеференко(Россия, Москва)