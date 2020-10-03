Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Зенит
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Челси
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:30
Лидс
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Уэска
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Брайтон & Хоув
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Атлетико
Вильярреал
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Рома
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Арсенал Т
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
ЦСКА
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Фрайбург
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Арминия
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Боруссия М
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Байер
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Кротоне
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Ротор
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Вальядолид
Эйбар
12
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
18:21 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС признал верным решение Вилкова не ставить пенальти в матче ЦСКА — «Локомотив»

Российский футбольный союз признал верным решение главного судьи матча девятого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив» (0:1) Михаила Вилкова не назначать пенальти в ворота «железнодорожников» в первом тайме встречи.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота “Локомотива” на 29-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что касание мяча игроком рукой происходит после его осознанной игры ногой в мяч. В первой части игрового эпизода футболист “Локомотива” Даниил Куликов отчетливо наносит удар по мячу голенью, это действие выполняется им по собственной инициативе и не является случайным касанием.

Далее этот игрок теряет равновесие и координацию движений, что происходит по двум причинам: его изначальная попытка подстроиться под мяч и нанести удар по нему ногой, а также действия игрока атакующей команды Николы Влашича, который левым бедром и стопой подбивает опорную ногу защитника, разворачивая тем самым его тело.

Во второй части эпизода мяч касается руки футболиста “Локомотива” Даниила Куликова непосредственно от собственного тела. Рука в этот момент находится в естественном положении, а дальнейшее ее движение также естественно для человека, пытающегося сохранить равновесие, стоя на одной ноге в противоборстве с нападающим.

Комиссия считает, что судья правильно определил нарушение правил игры в атаке со стороны игрока ЦСКА Николы Влашича», — сообщается на официальном сайте РФС.

 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Гэтжи назвал самого презираемого бойца UFC
Порье ответил согласием на предложение провести реванш с Конором
Двукратная олимпийская чемпионка из РФ взяла паузу в тренировках
«Челси» одержал разгромную победу в лондонском дерби
«Уфа» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ
Дерби двух столиц и другие матчи: Топ-5 ставок выходных
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь