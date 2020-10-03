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18:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч РПЛ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нападающие Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе выйдут в стартовом составе московского «Спартака» на матч чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом», сообщается на официальном сайте «красно-белых».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча 10-го тура пройдет в Москве в субботу и начнется в 19:00 мск.

Полностью состав «Спартака» на игру выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь), Роман Зобнин, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия (капитан), Айртон, Остон Урунов, Алекс Крал, Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе.

«Зенит» выйдет на поле в следующем составе: Михаил Кержаков (вратарь), Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

После девяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Спартак» с 20 баллами располагается на второй строчке, уступая петербургскому клубу по дополнительным показателям.

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