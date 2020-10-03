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19:34 (мск), источник: ТАСС

«Тамбов» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

САРАНСК, 3 октября. /ТАСС/. «Тамбов» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» со счетом 1:1 в домашнем матче 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске на «Мордовия-Арене», где «Тамбов» проводит свои домашние матчи.

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Источник: РИА "Новости"

Счет на 43-й минуте открыл полузащитник гостей Мохаммед Кадири. На 87-й минуте с пенальти отличился полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка.

В прошлом сезоне в обеих очных встречах победу одержал «Арсенал».

В турнирной таблице «Арсенал» занимает 12-е место, набрав девять очков, «Тамбов» с восемью очками идет 13-м.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Арсенал» примет екатеринбургский «Урал», «Тамбов» в гостях встретится с волгоградским «Ротором».

Тамбов
1:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал Т
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