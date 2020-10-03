«Тамбов» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
САРАНСК, 3 октября. /ТАСС/. «Тамбов» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» со счетом 1:1 в домашнем матче 10-го тура Тинькофф — Российской
САРАНСК, 3 октября. /ТАСС/. «Тамбов» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» со счетом 1:1 в домашнем матче 10-го тура Тинькофф — Российской
Счет на 43-й минуте открыл полузащитник гостей Мохаммед Кадири. На 87-й минуте с пенальти отличился полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка.
В прошлом сезоне в обеих очных встречах победу одержал «Арсенал».
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Арсенал» примет екатеринбургский «Урал», «Тамбов» в гостях встретится с волгоградским «Ротором».