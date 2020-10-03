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19:40 (мск), источник: Sport24

ЦСКА вернулся в тройку РПЛ! В меньшинстве парни Гончаренко растерзали «Урал»

Странная победа в Екатеринбурге.

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Источник: Sport24

ЦСКА выдал удивительный матч в Екатеринбурге. Сонный первый тайм не сулил гостям забитых мячей. Однако после перерыва армейцы неожиданно взбодрились благодаря удалению и в меньшинстве вырвали победу.

После поражения от «Локомотива» Виктор Гончаренко сделал три перестановки в составе. В старт вернулись Чалов, Тикнизян и отбывший срок дисквалификации Марадишвили. Бистрович из-за красной карточки в предыдущей встрече пролетел мимо заявки.

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«Урал» тоже пострадал из-за перебора карточек — срок дисквалификации отбывал Страндберг, поэтому его место в обороне занимал Рыков. Также отсутствовал Подберезкин — Вячеслав дернул заднюю в матче с «Ахматом». Вместо него в полузащите действовал Емельянов.

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На старте игры ожидаемо доминировали гости. В первые 20 минут ЦСКА владел мячом 60% времени и пытался в позиционном нападении, используя фланги и мелкий пас, взломать оборону «Урала». Самыми активными у армейцев были Зайнутдинов и Влашич. Они и соорудили наиболее опасные моменты в первой половине тайма. Казахский полузащитник после «стеночки» пальнул мимо ворот, а затем едва не запустил мяч под перекладину ударом головой. Влашич пробил из штрафной, но угодил значительно выше цели.

«Урал» же вспомнил об атаке лишь к середине тайма. Команда Матвеева чуть поправила процент владения мячом и стала чаще убегать в контратаки. Однако до реальной угрозы воротам Акинфеева контрвыпады хозяев все-таки не довели.

Свисток на перерыв команды встречали на половине поля гостей. ЦСКА так же давил на ворота Помазуна, но в первом тайме не смог ни забить, ни даже попасть в створ — все 6 ударов пришлись мимо цели. У «Урала» статистика очевидно была не лучше: 2 удара, один из которых — в створ.

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Второй тайм начался намного веселее первого. ЦСКА прозевал атаку по центру, и в результате Магнуссону пришлось сбивать Панюкова с ног, чтобы не случилось выхода один на один. От возможного гола исландец команду спас, но поле ему пришлось покинуть — главный арбитр встречи показал защитнику красную карточку.

Удивительно, но, оставшись в меньшинстве, ЦСКА стал действовать в атаке намного продуктивнее. За четыре минуты гости отгрузили два гола в ворота Помазуна.

Зайнутдинов подстроился под мяч после рикошета в чужой штрафной и покатил его в дальний угол. Этот гол для полузащитника стал дебютным в ЦСКА.

Первый мяч за армейцев забил и Марадившили. После передачи Николы Влашича Константин пробил «щекой» в касание и угодил точно в дальнюю девятку.

После непродолжительной серии атак ЦСКА опустился к своим воротам и стал спокойно доигрывать матч. Тем не менее поводов для волнения у гостевых болельщиков все равно не появилось. Редкие атаки «Урала» были беззубыми, а единственный опасный момент у ворот Акинфеева смог создать лишь Рыков на 81-й минуте. Защитник пробил из штрафной площади в нижний угол, но голкипер ЦСКА в падении отразил удар.

Благодаря победе команда Гончаренко вернулась на третью строчку РПЛ. «Урал» после окончания тура рискует переместиться в зону «стыков».

Урал
0:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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