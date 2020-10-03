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19:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Те, кто обвиняют массажиста, просто дилетанты». Аршавин высказался о травме Кокорина

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу травмы форварда «Спартака» Александра Кокорина.

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Источник: Спорт-Экспресс

Из-за нее футболист пропускает игру 10-го тура РПЛ с «Зенитом» в Москве.

Сегодня появилась информация, что повреждение форварда мог усугубить его массажист Сергей Колесников.

— Уверен, что травма не связана с массажистом, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер». — Он очень высокого уровня. Его Денисов за собой возил. Для «Зенита» это большая потеря, что Саша его с собой увел. А те, кто его обвиняют, просто дилетанты.

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