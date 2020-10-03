«Те, кто обвиняют массажиста, просто дилетанты». Аршавин высказался о травме Кокорина
Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу травмы форварда «Спартака» Александра Кокорина.
Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу травмы форварда «Спартака» Александра Кокорина.
Сегодня появилась информация, что повреждение форварда мог усугубить его массажист Сергей Колесников.
— Уверен, что травма не связана с массажистом, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер». — Он очень высокого уровня. Его Денисов за собой возил. Для «Зенита» это большая потеря, что Саша его с собой увел. А те, кто его обвиняют, просто дилетанты.