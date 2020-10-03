«Те, кто обвиняют массажиста, просто дилетанты». Аршавин высказался о травме Кокорина

— Уверен, что травма не связана с массажистом, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер». — Он очень высокого уровня. Его Денисов за собой возил. Для «Зенита» это большая потеря, что Саша его с собой увел. А те, кто его обвиняют, просто дилетанты.