«Очень хорошо проявил себя». Тренер ЦСКА отметил игру Зайнутдинова в победном матче РПЛ

В этой игре футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов забил первый гол за «армейцев», в состав которых перешел 25 августа.
— В первом тайме мы раскачивались. Понимали, что нужно терпение, потому что «Урал» хорошо смотрится дома, многие команды потеряли тут очки. Мы понимали, что во втором тайме путем замен можем усилить игру. Я не говорю, что мы не должны были забивать и активно атаковать. Но у нас не очень хорошо в первом тайме работали фланги, — приводит его слова пресс-служба клуба.
— Как получилось, что после удаления, когда команда должна была закрыться и играть от обороны, вы забили два гола?
— Что касается удаления, то мы после него стали играть сильнее. Проявили себя лидерами игроки, которые были менее заметны в равных составах. Очень хорошо проявил себя Зайнутдинов. Влашич, когда было необходимо, создал второй голевой момент. И Костя Марадишвили хорошо себя показал. Понятно, что надо было как-то компенсировать удаление.
Для 22-летнего Зайнутдинова, отыгравшего все 90 минут, это был шестой матч за московский клуб. Ранее хавбек сыграл против «Краснодара» (1:1), «Ахмата» (3:0), «Спартака» (3:1), «Уфы» (1:0) и «Локомотива» (0:1).