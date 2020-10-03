Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца
Нант
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Бетис
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Рома
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Челси
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Лидс
Манчестер Сити
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Хетафе
30
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Уэска
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Зенит
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Ланс
Сент-Этьен
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Брайтон & Хоув
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Атлетико
Вильярреал
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Арсенал Т
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
ЦСКА
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Фрайбург
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Арминия
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Боруссия М
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Байер
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Кротоне
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Ротор
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Вальядолид
Эйбар
12
Футбол. Первый дивизион
4.10
СКА-Хабаровск
Чайка
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
13Дубль Хасимото принес «Ростову» победу в Туле
21:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Очень хорошо проявил себя». Тренер ЦСКА отметил игру Зайнутдинова в победном матче РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевую игру десятого тура РПЛ с «Уралом», у которого гости победили в меньшинстве со счетом 2:0.

Наверх

В этой игре футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов забил первый гол за «армейцев», в состав которых перешел 25 августа.

— В первом тайме мы раскачивались. Понимали, что нужно терпение, потому что «Урал» хорошо смотрится дома, многие команды потеряли тут очки. Мы понимали, что во втором тайме путем замен можем усилить игру. Я не говорю, что мы не должны были забивать и активно атаковать. Но у нас не очень хорошо в первом тайме работали фланги, — приводит его слова пресс-служба клуба.

— Как получилось, что после удаления, когда команда должна была закрыться и играть от обороны, вы забили два гола?

— Что касается удаления, то мы после него стали играть сильнее. Проявили себя лидерами игроки, которые были менее заметны в равных составах. Очень хорошо проявил себя Зайнутдинов. Влашич, когда было необходимо, создал второй голевой момент. И Костя Марадишвили хорошо себя показал. Понятно, что надо было как-то компенсировать удаление.

Для 22-летнего Зайнутдинова, отыгравшего все 90 минут, это был шестой матч за московский клуб. Ранее хавбек сыграл против «Краснодара» (1:1), «Ахмата» (3:0), «Спартака» (3:1), «Уфы» (1:0) и «Локомотива» (0:1).

Урал
0:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Тренер казахстанского клуба подал в отставку после поражения в чемпионате
«Спартак» и «Зенит» выдали супердерби! Понсе сделал промах года
ЦСКА снова в тройке. Парни Гончаренко победили в меньшинстве
Российский теннисист вышел в четвертый круг Roland Garros
Русский боксер осужден в США. Он побил модель и ее собаку
«Эвертон» вышел на первое место в АПЛ
Три голевых паса 17-летнего парня помогли «Боруссии» победить
СМИ: Кавани подпишет двухлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь