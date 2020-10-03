«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В составе хозяев мяч забил Эсекьель Понсе (86-я минута), у «Зенита» отличился Александр Ерохин (65). Вышедший на замену форвард красно-белых Александр Соболев получил желтую карточку, он пропустит следующий матч из-за перебора предупреждений. Лучшим игроком матча был признан вратарь «Спартака» Александр Максименко.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей (две победы, три ничьи), «Спартак» не может обыграть петербуржцев в РПЛ на протяжении пяти встреч подряд, три из них завершились вничью.