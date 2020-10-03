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21:02 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев мяч забил Эсекьель Понсе (86-я минута), у «Зенита» отличился Александр Ерохин (65). Вышедший на замену форвард красно-белых Александр Соболев получил желтую карточку, он пропустит следующий матч из-за перебора предупреждений. Лучшим игроком матча был признан вратарь «Спартака» Александр Максименко.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей (две победы, три ничьи), «Спартак» не может обыграть петербуржцев в РПЛ на протяжении пяти встреч подряд, три из них завершились вничью.

«Зенит» и «Спартак» набрали по 21 очку, однако сине-бело-голубые опережают московский клуб в турнирной таблице по дополнительным показателям.

В 11-м туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, подопечные Доменико Тедеско сыграют на выезде с подмосковными «Химками», а клуб из Санкт-Петербурга примет «Сочи».

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