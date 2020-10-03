«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 10-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 10-го тура Тинькофф — Российской
В составе хозяев мяч забил Эсекьель Понсе (86-я минута), у «Зенита» отличился Александр Ерохин (65). Вышедший на замену форвард
«Зенит» и «Спартак» набрали по 21 очку, однако
В 11-м туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, подопечные Доменико Тедеско сыграют на выезде с подмосковными «Химками», а клуб из