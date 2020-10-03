«Спартак» и «Зенит» выдали супердерби! Понсе сделал промах года

Источник: Sport24

На «Открытие Арене» «Спартак» и «Зенит» провели бодрое дерби — с интригой, красивыми голами, невероятными промахами и шикарными сейвами. Но вырвать победу никто так и не смог.

Перед дерби двух столиц, или как его недавно стали называть Winline derby из-за нового спонсора обоих клубов, Доменико Тедеско немного изменил стартовый состав команды. Кутепов остался в запасе, а Умяров и Кокорин не попали в заявку — они сейчас залечивают травмы. Вместо этой троицы на поле с первой минуты появились Маслов, Урунов и Понсе.

Травмы не обошли стороной и «Зенит». В матче с «Уфой» повреждения получили Ловрен, Ракицкий, Малком и Азмун. Тем не менее питерцы оказались намного удачливее москвичей — только иранец не успел полностью восстановиться к дерби и попасть в старт. Вместо него на поле вышел Мостовой. Впрочем, в заявке Азмун все равно оказался.

Перед стартовым свистком фанаты хозяев развернули на трибуне шикарный баннер с надписью: «В атаку».

Начало встречи команды провели лихо — в высоком темпе. Следуя призыву болельщиков, спартаковцы чаще атаковали и больше владели мячом. Однако довести атаки до ударов не могли. В первые 20 минут лишь один Жиго неточно пробил головой по воротам Кержакова.

Поначалу у питерцев тоже не клеилось впереди. Тем не менее постепенно излюбленные гостями забросы и навесы стали проходить. Вместе с ними пришли и опасные моменты. В середине тайма Дзюба дважды зацепился за мяч в чужой штрафной во время одной атаки — в результате сначала Ерохин пальнул с убойной позиции, а затем сам Артем пробил головой. Однако в обоих эпизодах «Спартак» спас Максименко. Спустя минуту Александр еще раз выручил команду и по праву заслужил условный титул — лучший игрок первого тайма.

К концу тайма «Зенит» взял игру под контроль, а «Спартак» тем временем стал реже атаковать и непозволительно часто ошибаться в обороне: у хозяев проваливалась центральная зона, да и футболисты питерского клуба регулярно оказывались свободными в опасной близости от ворот. От пропущенного гола до перерыва команду Тедеско спасли лишь выдающиеся сейвы Максименко, сумасшедший перехват Жиго — защитник в падении головой прервал передачу, и расточительность гостей у чужих ворот.

Три удара (1 в створ) у «Спартака» против двенадцати (5 в створ) у «Зенита» — закономерный итог первого тайма. Гости до перерыва были явно лучше.

Первый тайм для «Спартака» мог начаться с гола. Стопроцентный момент упустил Ларссон. Бакаев отобрал мяч на чужой половине поля, продвинулся к штрафной и шикарной передачей вывел шведа один на один. Джордан пробил с нерабочей ноги и не попал даже в створ.

После этого эпизода «Спартак» создал еще пару острых моментов, изрядно потрепав правый фланг обороны питерцев. Из-за череды атак хозяев стало казаться, что они близки к голу. Но счет в матче в итоге открыли гости. Сантос навесил с левого фланга, Дзюба выиграл борьбу у защитников, сбросив мяч головой Ерохину, а никем не прикрытый Александр пробил в ближний угол.

В концовке встречи «Спартак» все-таки сумел преобразовать давление в гол. Забитому мячу предшествовал поразительный промах — Понсе головой отправил мяч в штангу, а затем из вратарской умудрился пробить выше пустых ворот. Тем не менее вскоре аргентинец реабилитировался. Крал уничтожил Сантоса на правом фланге, а затем покатил мяч Понсе. Тот в касание поразил дальний угол.

Последние минуты встречи «Спартак» доминировал на поле, а «Зенит» к тому времени немного подсдулся. Впрочем, забитых мячей зрители «Открытие Арене» все равно больше так и не увидели.