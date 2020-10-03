«Спартак» и «Зенит» выдали супердерби! Понсе сделал промах года
«Зенит» не ушел в отрыв.
«Зенит» не ушел в отрыв.
На «Открытие Арене» «Спартак» и «Зенит» провели бодрое дерби — с интригой, красивыми голами, невероятными промахами и шикарными сейвами. Но вырвать победу никто так и не смог.
Перед дерби двух столиц, или как его недавно стали называть Winline derby
Травмы не обошли стороной и «Зенит». В матче с «Уфой» повреждения получили Ловрен, Ракицкий, Малком и Азмун. Тем не менее питерцы оказались намного удачливее москвичей — только иранец не успел полностью восстановиться к дерби и попасть в старт. Вместо него на поле вышел Мостовой. Впрочем, в заявке Азмун все равно оказался.
Перед стартовым свистком фанаты хозяев развернули на трибуне шикарный баннер с надписью: «В атаку».
Начало встречи команды провели лихо — в высоком темпе. Следуя призыву болельщиков, спартаковцы чаще атаковали и больше владели мячом. Однако довести атаки до ударов не могли. В первые 20 минут лишь один Жиго неточно пробил головой по воротам Кержакова.
Поначалу у питерцев тоже не клеилось впереди. Тем не менее постепенно излюбленные гостями забросы и навесы стали проходить. Вместе с ними пришли и опасные моменты. В середине тайма Дзюба дважды зацепился за мяч в чужой штрафной во время одной атаки — в результате сначала Ерохин пальнул с убойной позиции, а затем сам Артем пробил головой. Однако в обоих эпизодах «Спартак» спас Максименко. Спустя минуту Александр еще раз выручил команду и по праву заслужил условный титул — лучший игрок первого тайма.
К концу тайма «Зенит» взял игру под контроль, а «Спартак» тем временем стал реже атаковать и непозволительно часто ошибаться в обороне: у хозяев проваливалась центральная зона, да и футболисты питерского клуба регулярно оказывались свободными в опасной близости от ворот. От пропущенного гола до перерыва команду Тедеско спасли лишь выдающиеся сейвы Максименко, сумасшедший перехват Жиго — защитник в падении головой прервал передачу, и расточительность гостей у чужих ворот.
Три удара (1 в створ) у «Спартака» против двенадцати (5 в створ) у «Зенита» — закономерный итог первого тайма. Гости до перерыва были явно лучше.
Первый тайм для «Спартака» мог начаться с гола. Стопроцентный момент упустил Ларссон. Бакаев отобрал мяч на чужой половине поля, продвинулся к штрафной и шикарной передачей вывел шведа один на один. Джордан пробил с нерабочей ноги и не попал даже в створ.
После этого эпизода «Спартак» создал еще пару острых моментов, изрядно потрепав правый фланг обороны питерцев.
В концовке встречи «Спартак»
Последние минуты встречи «Спартак» доминировал на поле, а «Зенит» к тому времени немного подсдулся. Впрочем, забитых мячей зрители «Открытие Арене» все равно больше так и не увидели.
Команды разделили очки, а «Зенит» остался на первом месте РПЛ. Но зато мы теперь не без оснований можем надеяться на чемпионскую гонку.