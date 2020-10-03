«Трудно найти игрока, который по отдаче сравнится с Бакаевым». Что говорили Тедеско и Семак после дерби двух столиц
Доменико отметил Остона Урунова.
Доменико отметил Остона Урунова.
В центральном матче 10 тура РПЛ «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью — 1:1. Первый тайм завершился со счетом 0:0, а во втором на гол Александра Ерохина ответил Эсекьель Понсе. Аргентинец мог оформлять дубль, но при добивании с метра не попал в пустые ворота. Героем «Спартака» стал Александр Максименко, сделавший 10 сейвов и три раза спасший команду в течение одной минуты.
«Неплохой первый тайм. После перерыва прибавили, забили. К сожалению, пропустили в концовке. Расстроены этим. Сейчас отдохнем и будем готовиться к следующим матчам», — сказал на послематчевой
— Появилась информация о покупке Вендела из «Спортинга».
— Пока без комментариев.
— 11-й раз Малком сыграл в старте. У него один гол. Вас устраивает его результативность?
— Конечно, нет. Он должен забивать больше.
— Результат справедлив?
— Сложно сказать. Обидно пропускать в конце.
— С чем связано отсутствие Азмуна в составе?
— С травмой.
— Что с Дзюбой?
— Он получил удар, но доиграл до конца. Не думаю, что у него
Тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил роль Жиго, Джикии, Крала и Остона Урунова.
— Думаю, был хороший матч. Мы хорошо провели первые 20 минут. После этого Зенит стал играть сильнее, мы больше думали об обороне. После отбора нам было важно немного перевести дух. И один из способов этого — зацепиться за мяч в центре поля. Совершили много фолов. Второй тайм получился хорошим. У Понсе и Джордана были хорошие моменты. Но моменты были и у «Зенита». В целом расстроились, потому что могли выиграть матч.
— Показалось, что «Спартак» злоупотреблял забросами.
— Сегодня Зенит играл забросами на нападающего больше, чем «Спартак». При начале атак мы прекрасно комбинировали. После 20-й минуты инициатива перешла к «Зениту». Соперник посадил нас в оборону. Без Соболева было сложно зацепиться за мяч. Мы пытались, но каждое единоборство свистели в пользу «Зенита». Тот же Дзюба не всегда чисто выигрывал мяч.
— Почему Максименко начинал атаки через короткие передачи, хотя «Зенит» организовывал высокий прессинг?
— Максименко вводил мяч короткими передачами, потому что так было больше вариантов. Чтобы выносить мяч длинными передачами, нужен момент. А так мы вытягивали соперника на нашу половину. Плюс оборона «Зенита» хорошо борется за верховые мячи. То как мы сегодня начинали атаки, разыгрывая, мы сыграли намного лучше, чем в полуфинале Кубка.
— Довольны ли вы результатом?
— Результатом недоволен, потому что мы всегда хотим побеждать. И сегодня это было реально. С другой стороны, мы проигрывали по ходу матча. После 20-й минуты мы много теряли мячи в простых ситуациях. И я расстроен тем, что мы отдали инициативу. Было важно сохранять мяч после отбора.
— Как прокомментируете игру Понсе и Крала? Они становятся лидерами команды?
— У нас много ключевых игроков. Не только Понсе и Крал. И Жиго, и наш капитан Джикия. Маслов был хорош. В центре поля здорово смотрелся Урунов в своем дебютном матче в старте. В атаке Джордан и Понсе были хороши. Бакаева заменили на Соболева, потому что нам нужно было цепляться за мячи. И Ещенко хорошо вышел на замену. А, еще забыл Максименко отметить.
— Расстроились, когда Ларссон упустил момент во втором тайме?
— Наша атака началась с того, что Ларссон получил мяч, отдал Бакаеву, тот вернул Джордану. В этом моменте здорово сыграл вратарь Зенита. И Ларссону пришлось бить с неудобной правой ноги. Поэтому мяч прошел выше.
— Как оцените выступление Бакаева?
— Бакаев отличный игрок и хорошо проводит сезон. Мы знаем, что он тратит слишком много энергии на поле, потому что много прессингует и берет игру на себя. Это наша установка, которую он выполняет. Трудно найти игрока, который по отдаче может с ним сравниться. Что касается его замены во втором тайме, то нам нужно было цепляться за верховые мячи в центре. На место Бакаева опустился Ларссон. Все понимают смыслы замен и поэтому никаких споров не возникает по этому поводу. Здесь еще надо отдать должное Барриосу, который постоянно играл по Бакаеву. Нельзя его не отметить.
— Какой соперник для «Спартака» более принципиален — «Зенит» или ЦСКА?
— Дерби с ЦСКА. В четвертьфинале эмоции были за гранью. К сожалению, в чемпионате мы проиграли. Но по эмоциям это была фантастическая игра.