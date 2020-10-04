«Локомотив» заинтересован в игроке «Атлетико»

Источник: AP 2020

Об этом информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.

Локомотив (Москва) Все о команде

При этом «железнодорожники» — не фавориты в борьбе за футболиста. Основным претендентом на Калинича стал «Торино».

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