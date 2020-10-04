«Локомотив» заинтересован в игроке «Атлетико»

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
СКА-Хабаровск
Чайка
00
Футбол. Зарубежный
13:00
Осасуна
Сельта
Футбол. Зарубежный
13:30
Аталанта
Кальяри
Футбол. Зарубежный
14:00
Монпелье
Ним
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Химки
Футбол. Зарубежный
14:00
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
14:00
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Алания
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Дижон
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Монако
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Лорьян
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Лилль
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
16:00
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Болонья
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Интер
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Верона
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Ростов
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Аугсбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
17:00
Леванте
Реал
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Реймс
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Енисей
Футбол. Зарубежный
19:00
Бавария
Герта
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Специя
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Гранада
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Краснодар
Футбол. Зарубежный
21:15
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
3.10
Ницца
Нант
21
Футбол. Зарубежный
3.10
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
31
Футбол. Зарубежный
3.10
Валенсия
Бетис
02
Футбол. Зарубежный
3.10
Удинезе
Рома
01
Все события
Фоторепортажи
8Какой позор! «Динамо» вылетело из Лиги Европы
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
09:14 (мск), источник: Газета.Ру

«Локомотив» заинтересован в игроке «Атлетико»

Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего мадридского «Атлетико» Николе Калиниче.

Наверх
Источник: AP 2020

Об этом информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.

Локомотив (Москва)

При этом «железнодорожники» — не фавориты в борьбе за футболиста. Основным претендентом на Калинича стал «Торино».

Атлетико (Мадрид)

В прошедшем сезоне Калинич играл в чемпионате Италии — он выступал на правах аренды за «Рому», в которой провел 19 матчей, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Читайте также
 Суд смягчил обвинение расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову
Ученые выявили способность коронавируса становиться более заразным
Черевченко и Глушаков против «Локомотива»: анонс игр воскресенья
СМИ: Юристы «Наполи» ведут переговоры о переносе матча c «Юве»
Соперник «Краснодара» в ЛЧ арендовал футболиста «Ювентуса»
Уайт сообщил о желании в 6 раз организовать бой Хабиб - Фергюсон
Боксеры выдали феерию нокдаунов и завершили бой тяжелым нокаутом
Холли Хольм победила Ирен Альдану на турнире UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь