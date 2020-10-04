«Локомотив» заинтересован в игроке «Атлетико»
Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего мадридского «Атлетико» Николе Калиниче.
Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего мадридского «Атлетико» Николе Калиниче.
Об этом информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.
При этом «железнодорожники» — не фавориты в борьбе за футболиста. Основным претендентом на Калинича стал «Торино».
В прошедшем сезоне Калинич играл в чемпионате Италии — он выступал на правах аренды за «Рому», в которой провел 19 матчей, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.