Черевченко и Глушаков против «Локомотива». Десятый тур РПЛ завершится в воскресенье
ТАСС, 4 октября. Программа 10-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 4 октября. Программа 10-го тура Тинькофф — Российской
В первом матче дня в Черкизове «Локомотив» примет «Химки», которые возглавляет бывший главный тренер железнодорожников Игорь Черевченко, приводивший клуб к победе в Кубке России, и состав которых в четверг пополнил бывший полузащитник
Черевченко возглавил «Химки» 25 сентября, сменив Дмитрия Гунько, новый главный тренер дебютировал с домашней победы над московским «Динамо» со счетом 1:0, которая стала для команды первой в текущем сезоне РПЛ. Благодаря набранным очкам новичок РПЛ сумел покинуть зону прямого вылета и с шестью баллами располагается на 14-м месте в турнирной таблице.
Помимо Глушакова, состав «Химок» в пятницу пополнил полузащитник Резуиан Мирзов, который перешел из московского «Спартака» на правах аренды до конца сезона.
Также на этой неделе стало известно о возвращении в «Спартак» арендованного подмосковной командой полузащитника Александра Ломовицкого, который сразу же отправился в аренду в тульский «Арсенал» и об уходе в «Ахмат» нападающего Артема Поляруса.
В «Химках» играет арендованный у «Локомотива» защитник Брайан Идову. Вратарь «Химок» Илья Лантратов и полузащитник Аршак Корян играли в системе «Локомотива».
Хозяева
«Локомотив» и «Химки» встречались шесть раз в чемпионатах России, железнодорожники одержали три победы, «Химки» выиграли один матч, еще две игры завершились ничейным исходом. В последний раз команды встречались в матче Кубка России в 2016 году, «Локомотив» разгромил оппонента со счетом 3:0.
«Сочи» и «Ростов» проведут первую встречу после победы клуба из Краснодарского края со счетом 10:1. В первом после паузы
«Ростов» не проигрывает в шести последних турах. На данный момент клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице, в случае победы над «Сочи» «Ростов» поднимется на третью строчку и сократит отставание от петербургского «Зенита» и московского «Спартака» на одно очко. На этой неделе клуб покинул нападающий Элдор Шомуродов, перешедший в итальянский «Дженоа», ему на замену ростовский клуб купил Владимира Обухова из «Тамбова», который хорошо знаком главному тренеру Валерию Карпину по выступлениям за «Спартак».
«Сочи» стал последней командой, потерпевшей поражение в текущем сезоне РПЛ. После семи туров в активе сочинцев было четыре победы и три ничьи, в восьмом туре команда на выезде уступила тульскому «Арсеналу» (2:3), а в предыдущем туре дома сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1). В турнирной таблице «Сочи» располагается на пятой строчке, имея в активе 16 очков.
Владимир Федотов пропустит матч против ростовчан
В Казани сойдутся находящиеся в середине турнирной таблицы «Рубин» и «Ахмат». В прошлом туре «Ахмат» дома победил екатеринбургский «Урал» (2:0) и прервал трехматчевую серию поражений, после девяти игр команда занимает 10-е место, набрав 13 очков. «Рубин» из шести последних матчей проиграл лишь «Спартаку» (0:2), добыв четыре победы, в том числе в последнем матче в Волгограде над «Ротором» со счетом 3:1. Казанцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице с 14 очками.
Хозяева подходят к воскресной игре в оптимальном составе, в команде нет травмированных и дисквалифицированных игроков. У «Ахмата»
«Рубин» и «Ахмат» встречались в матчах чемпионата России 26 раз. Девять раз сильнее были казанцы, семь матчей выиграли грозненцы, еще 10 матчей завершились вничью.
В марте 2014 года московский ЦСКА под руководством Слуцкого играл против нижегородской «Волги», которую тогда возглавлял нынешний главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев. Встреча завершилась крупной победой армейцев со счетом 3:0.
В прошлом сезоне «Рубин» выиграл у «Ахмата» на своем поле со счетом 1:0, а в Грозном была зафиксирована ничья (1:1). Грозненцы не могут победить команду из Казани в пяти последних матчей (две ничьи, три поражения).
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