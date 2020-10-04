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8Какой позор! «Динамо» вылетело из Лиги Европы
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
09:04 (мск), источник: ТАСС

Черевченко и Глушаков против «Локомотива». Десятый тур РПЛ завершится в воскресенье

ТАСС, 4 октября. Программа 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. Между собой сыграют московский «Локомотив» и подмосковные «Химки» (14:00 мск), «Сочи» и «Ростов» (16:30 мск), казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат» (16:30 мск), московское «Динамо» и «Краснодар» (20:00 мск).

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Источник: РИА "Новости"

В первом матче дня в Черкизове «Локомотив» примет «Химки», которые возглавляет бывший главный тренер железнодорожников Игорь Черевченко, приводивший клуб к победе в Кубке России, и состав которых в четверг пополнил бывший полузащитник красно-зеленых Денис Глушаков. Команда Марко Николича в последних четырех матчах чемпионата набрала восемь очков и не пропустила ни одного мяча. Железнодорожники в предыдущем туре в гостях обыграли ЦСКА со счетом 1:0 и после девяти матчей занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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Черевченко возглавил «Химки» 25 сентября, сменив Дмитрия Гунько, новый главный тренер дебютировал с домашней победы над московским «Динамо» со счетом 1:0, которая стала для команды первой в текущем сезоне РПЛ. Благодаря набранным очкам новичок РПЛ сумел покинуть зону прямого вылета и с шестью баллами располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

Российская Премьер-Лига

Помимо Глушакова, состав «Химок» в пятницу пополнил полузащитник Резуиан Мирзов, который перешел из московского «Спартака» на правах аренды до конца сезона.

Локомотив (Москва)

Также на этой неделе стало известно о возвращении в «Спартак» арендованного подмосковной командой полузащитника Александра Ломовицкого, который сразу же отправился в аренду в тульский «Арсенал» и об уходе в «Ахмат» нападающего Артема Поляруса.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 10, 4.10.2020, 14:00

Локомотив-Химки-

В «Химках» играет арендованный у «Локомотива» защитник Брайан Идову. Вратарь «Химок» Илья Лантратов и полузащитник Аршак Корян играли в системе «Локомотива».

Хозяева по-прежнему не могут рассчитывать на травмированного полузащитника Дмитрия Баринова, под вопросом участие в воскресном матче нападающего Виталия Лисаковича. У «Химок» могут не сыграть защитник Александр Филин и полузащитник Аршак Корян, решение об их участии в матче примет медицинский штаб.

«Локомотив» и «Химки» встречались шесть раз в чемпионатах России, железнодорожники одержали три победы, «Химки» выиграли один матч, еще две игры завершились ничейным исходом. В последний раз команды встречались в матче Кубка России в 2016 году, «Локомотив» разгромил оппонента со счетом 3:0.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 10, 4.10.2020, 16:30

Сочи-Ростов-

Первая встреча после 10:1

«Сочи» и «Ростов» проведут первую встречу после победы клуба из Краснодарского края со счетом 10:1. В первом после паузы из-за пандемии туре прошлого сезона РПЛ «Ростов» выставил на матч против «Сочи» игроков академии, так как основной и резервный составы находились на карантине из-за случаев заражения коронавирусом.

«Ростов» не проигрывает в шести последних турах. На данный момент клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице, в случае победы над «Сочи» «Ростов» поднимется на третью строчку и сократит отставание от петербургского «Зенита» и московского «Спартака» на одно очко. На этой неделе клуб покинул нападающий Элдор Шомуродов, перешедший в итальянский «Дженоа», ему на замену ростовский клуб купил Владимира Обухова из «Тамбова», который хорошо знаком главному тренеру Валерию Карпину по выступлениям за «Спартак».

«Сочи» стал последней командой, потерпевшей поражение в текущем сезоне РПЛ. После семи туров в активе сочинцев было четыре победы и три ничьи, в восьмом туре команда на выезде уступила тульскому «Арсеналу» (2:3), а в предыдущем туре дома сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1). В турнирной таблице «Сочи» располагается на пятой строчке, имея в активе 16 очков.

Бывший полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа, ныне выступающий за «Сочи» и возглавляющий список бомбардиров сезона РПЛ с семью голами, играл против ростовской команды в составе трех российских клубов («Рубина», «Динамо» и «Зенита»), но забить бывшей команде сумел только за «Рубин» в апреле 2018 года.

Владимир Федотов пропустит матч против ростовчан из-за дисквалификации, сочинцы не смогут рассчитывать на травмированных полузащитников Алексея Померко, Эрика Варданяна, Ивелина Попова, а также пропускающих встречу из-за дисквалификации защитников Кирилла Заики и Сергея Терехова. Под вопросом выход на поле полузащитников Акмаля Бахтиярова и Ибрагима Цаллагова. У гостей встречу из-за красной карточки пропустит полузащитник Данил Глебов, неясно, смогут ли помочь команде полузащитники Павел Мамаев и Деннис Хаджикадунич.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 10, 4.10.2020, 16:30

Рубин-Ахмат-

Слуцкий знает секрет побед над «Ахматом»

В Казани сойдутся находящиеся в середине турнирной таблицы «Рубин» и «Ахмат». В прошлом туре «Ахмат» дома победил екатеринбургский «Урал» (2:0) и прервал трехматчевую серию поражений, после девяти игр команда занимает 10-е место, набрав 13 очков. «Рубин» из шести последних матчей проиграл лишь «Спартаку» (0:2), добыв четыре победы, в том числе в последнем матче в Волгограде над «Ротором» со счетом 3:1. Казанцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице с 14 очками.

Хозяева подходят к воскресной игре в оптимальном составе, в команде нет травмированных и дисквалифицированных игроков. У «Ахмата» из-за перебора желтых карточек не сыграют полузащитники Антон Швец и Бернард Бериша, состав пополнил Полярус.

«Рубин» и «Ахмат» встречались в матчах чемпионата России 26 раз. Девять раз сильнее были казанцы, семь матчей выиграли грозненцы, еще 10 матчей завершились вничью.

Леонид Слуцкий не проигрывал «Ахмату» в последних шести матчах, 49-летний специалист одержал 15 побед над клубом из Грозного (больше чем над любой другой российской командой).

В марте 2014 года московский ЦСКА под руководством Слуцкого играл против нижегородской «Волги», которую тогда возглавлял нынешний главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев. Встреча завершилась крупной победой армейцев со счетом 3:0.

В прошлом сезоне «Рубин» выиграл у «Ахмата» на своем поле со счетом 1:0, а в Грозном была зафиксирована ничья (1:1). Грозненцы не могут победить команду из Казани в пяти последних матчей (две ничьи, три поражения).

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 10, 4.10.2020, 20:00

Динамо-Краснодар-

«Краснодар» вновь проэкзаменует тренера «Динамо»

Программу 10-го тура РПЛ закроет встреча столичного «Динамо» и «Краснодара» на «ВТБ-Арене» в Москве. Благодаря победе над греческим ПАОКом в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 30 сентября «Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап турнира, также впервые в истории на групповой стадии сыграют три команды из России.

«Краснодар» второй год подряд играет с «Динамо» сразу после смены главного тренера. После гостевого поражения от «Химок» (0:1) в предыдущем туре руководство «Динамо» приняло решение расстаться с главным тренером Кириллом Новиковым. К последнему матчу перед паузой на игры национальных сборных бело-голубых готовит главный тренер молодежной команды Алексендр Кульчий, в сезоне-2011/12 игравший за «Краснодар» в его дебютном сезоне в высшем дивизионе чемпионата России.

Краснодар (Краснодар)

На своем поле «Динамо» выигрывало у «Краснодара» всего один раз: в октябре 2011 года на «Арене-Химки» бело-голубые оказались сильнее со счетом 2:1. В прошлом сезоне на «ВТБ-Арене» в соперники сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче Новикова, сменившего Дмитрия Хохлова, а в Краснодаре сильнее были бело-голубые (2:0). Тогда это поражение лишило команду Мурада Мусаева шансов занять второе место в чемпионате, серебряные медали достались «Локомотиву». Всего между командами было сыграно 16 матчей, в которых динамовцы одержали четыре победы, а краснодарцы — шесть.

В пятницу столичный клуб отдал в аренду немецкому «Вольфсбургу» нападающего Максимилиана Филиппа. После девяти игр бело-голубые идут девятыми в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Краснодар» занимает седьмое место (15 очков).

У гостей дисквалифицированы защитник Сергей Петров и полузащитник Кристоффер Олссон, а также травмирован нападающий Ари, под вопросом участие в матче полузащитника Вандерсона. «Динамо» подходит к матчу без потерь.

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